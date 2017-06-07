Книжный фестиваль «Красная площадь» превратил главную площадь страны из военной площадки в интеллектуальную

В этом году он представил посетителям около 500 мероприятий

Поэтические программы имелись в особом обилии А. Гордеев / Ведомости

В самом центре Москвы прошел книжный фестиваль «Красная площадь». Стартовав в 2015 г. как часть года литературы, фестиваль стал ежегодным, превратив главную площадь страны из военной площадки в интеллектуальную. В этом году фестиваль собрал более 400 издательств и представил посетителям около 500 мероприятий.

Поэтические программы имелись в особом обилии: на фестивале отметили 80-летие Беллы Ахмадулиной и 85-летие Роберта Рождественского, вспоминали недавнюю потерю – Евгения Евтушенко, несколько выступлений были посвящены Серебряному веку, а на детской площадке не забыли 130-летие Самуила Маршака.

Заканчивался фестиваль тоже поэтически – Пушкинским днем 6 июня. Артисты МХТ им. Чехова подготовили вечер стихотворений Пушкина. Был представлен и проект «Читаем Онегина», в ходе которого знаменитый роман декламировали как медийные персоны, так и читатели из разных стран (проект получил более 800 роликов). Детский музыкальный театр им. Наталии Сац показал спектакль «Золотой петушок», а «Геликон-опера» – гала-концерт по пушкинским оперным постановкам. Вышли и новые пушкинские издания, среди которых «Пушкинские места России. От Москвы до Крыма», путеводитель, рассказывающий обо всех точках на карте страны, где когда-то бывал поэт.

Отдельная площадка была посвящена регионам России: она собрала 80 региональных издательств, книги которых купить в столице почти невозможно. Здесь была представлена как краеведческая и этнографическая литература, так и художественная, в том числе написанная на разных языках. Главным событием этой площадки стала презентация «Антологии поэзии народов России» – несмотря на многонациональность страны, такого издания не было даже в СССР. В антологии собраны произведения поэтов, пишущих в том числе на очень редких языках, например Владимира Санги, сохраняющего в творчестве нивхский язык, на котором говорят всего 200 человек.

По подсчетам организаторов, за четыре дня работы фестиваль посетило около 200 000 человек. Для сравнения: Московская международная книжная выставка-ярмарка приняла осенью 2016 г. в два раза меньше посетителей.