В мини-коллекции Гоши Рубчинского и Burberry представлены интерпретации наследия британской марки Burberry

Британский дом моды Burberry и российский дизайнер Гоша Рубчинский создали совместную коллекцию одежды. Коллекция включает восемь вещей: футболки, шорты и шляпы, а также вариации тренча. Над их созданием Рубчинский и креативный директор Burberry Кристофер Бейли работали вместе. Линия стала частью основной коллекции Рубчинского сезона весна/лето 2018 и была показана публике в Санкт-Петербурге. Еще один британский дизайнер, с которым Рубчинский сотрудничал при создании коллекции, — Стивен Джонс. Он создал все головные уборы.

Инициатором сотрудничества стал Рубчинский, рассказал CEO и креативный директор Burberry Кристофер Бейли. «Я всегда восхищался тем, что делает Гоша. У него особое чутье, и я был польщен, когда он предложил нам поработать вместе над его новой коллекцией. Его прочтение знаковых вещей Burberry — это нечто новое и актуальное, но в то же время,созданное с огромным уважением к нашему культурному наследию», - говорит Бейли.

Burberry Одежда, созданная креативным директором Burberry Кристофером Бэйли и российским дизайнером Гошей Рубчинским 1/6 Burberry 2/6 Burberry 3/6 Ведомости 4/6 Burberry 5/6 Burberry 6/6

Работа с Рубчинским может сигнализировать о том, что Burberry хочет обновления, ищет, как сделать имидж марки более современным, пишет профильное издание Bussiness of fashion. Burberry уже больше года претворяет в жизнь политику радикальных изменений. Осенью 2015 г. компания объявила о слиянии трех направлений - Burberry Prorsum, Burberry London и Burberry Brit - в одно: Burberry. Затем, в феврале 2016 г., марка объявила об изменении графика показов и продаж. Вместо четырех показов в год (по два мужских и женских шоу) марка стала устраивать два больших шоу, которые демонстрируют сразу и мужские, и женские коллекции. Второе глобальное изменение коснулось графика начала продаж новых коллекций. Обычно коллекции поступают в продажу через два месяца после показа, Burberry же начала продавать их на следующий день после дефиле. Все эти действия связаны с желанием улучшить финансовые показатели, предполагали профильные СМИ. На конец 2016 г. розничная выручка Burberry без учета валютных колебаний повысилась на 4% до 735 млн фунтов стерлингов ($885,6 млн), указано в официальном отчете компании.

Одежда, созданная Бэйли и Рубчинским, поступит в продажу одновременно с основной весенне-летней коллекцией российского дизайнера в январе 2018 г.