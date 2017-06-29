Выставка «Люди должны быть разными» в музее «Царицыно» оставляет самое радостное впечатление

Рисунок Ивана Грязнова – автопортрет Ольга Кабанова / Ведомости

Выставку рисунков студентов центра творчества, обучения и социальной абилитации для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» естественно воспринимать как социальный проект, их теперь нередко делают музеи. Но случай «Люди должны быть разными» иной, это действительно художественная выставка, причем удивительно и неожиданно (на сторонний взгляд) жизнеутверждающая, способная развеять многие печали любого социально адаптированного человека.

Куратор у нее самый серьезный – последней кураторской работой Аркадия Ипполитова была выставка из собрания Музеев Ватикана в Третьяковской галерее. Для выставки в музее «Царицыно» он отобрал из работ учащихся, молодых людей (чуть за 30 и меньше), полсотни рисунков. Все они обладают качествами, что мы ценим у наивных художников: естественностью, простотой и явно выраженной яркой эмоцией. Авторы представлены несколькими работами, так что видны их почерки и пристрастия: Екатерину Нечаеву интересует цвет, а не форма, она беспредметница, Сергей Тисненко – портретист, его влекут разные социальные типы, Александр Другов тоже рисует людей, но его пастели поэтичны и даже философичны (одна так и называется – «Думает»). Иван Грязнов представлен рисунками и глиняными миниатюрами – и это тоже портреты, очевидно друзей и знакомых.

К рисункам учеников центра Ипполитов подобрал немного работ из прекрасной царицынской коллекции наивного искусства. Совершенных в своей естественности и ясности высказывания. Они тоже похожи на детские, но другие. «У детей a priori не бывает плохих рисунков, поскольку они искренни в счастливой открытости. Люди же с аутизмом искренни в своей замкнутости, и у них тоже не бывает плохих работ. Открытость и замкнутость уравниваются, и это ценнейшее переживание», – пишет Ипполитов.

Название выставки инициировано текстом Антона Харитонова про то, какими бывают люди и что они делают. В нем, как и в рисунках, есть такая восхитительная прямота, простота и оригинальность, что его автору могут только позавидовать современные поэты.

До 1 октября