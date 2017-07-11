«Человек-паук» возглавил прокатную таблицу

И показал второй после новых «Стражей Галактики» стартовый результат 2017 года

Кинокомикс «Человек-паук: Возвращение домой» показал второй после новых «Стражей Галактики» стартовый результат 2017 г. Sony Pictures

По предварительным подсчетам, за первый уикенд фильм, вышедший в Северной Америке на 4348 экранах, принес компаниям Sony и Marvel $117 млн, заняв место между «Стражами Галактики. Глава 2» ($146,5 млн) и «Чудо-женщиной» ($103,2 млн). Среди всех картин про Человека-паука новая стала второй по стартовым сборам – лидерство удержал «Человек-паук – 3» Сэма Рейми со $151,11 млн. А в кинематографической вселенной Marvel свежий «Человек-паук» оказался самым успешным сольным выходом нового героя (если, конечно, считать его новым), отобрав первенство у «Железного человека», заработавшего в 2008 г. $98,6 млн (но это сравнение без учета инфляции).

В международном прокате «Человек-паук» стартовал на 56 территориях и принес $140 млн. $25,8 млн заработано за пять дней в Южной Корее, $12 млн – в Мексике, $11,8 млн – в Великобритании, $9,1 млн – в Бразилии, $7,8 млн – в России. Но картина еще не начала прокат на таких крупных рынках, как Франция, Германия, Испания, Япония и Китай.

Мировая кинопресса встретила очередную перезагрузку «Человека-паука» с восторгом. «Томатометр» агрегатора Rotten Tomatoes показал 93% положительных рецензий.

Между тем «Чудо-женщина» собрала в национальном прокате уже $370 млн – это десятый результат среди супергеройских фильмов за всю историю.

Еще одно заметное событие уикенда – рывок комедийной мелодрамы «Любовь – болезнь» с 12-го места на 8-е. Фильм идет всего в 326 кинотеатрах, но собрал уже $7 млн.

По материалам boxofficemojo.com