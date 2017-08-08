Кинофильм «Темная башня» собрал меньше ожидаемого

Возможно, благодаря мировому прокату «Темная башня» сможет хотя бы выйти в ноль Кадр из фильма «Темная башня»

Как и предполагалось, «Темную башню», снятую по мотивам восьмитомного цикла романов Стивена Кинга, мало кто признал удачей. По данным сайта rottentomatoes.com, в США лишь 18% рецензий были одобрительными, а авторы остальных отнеслись к фильму с пренебрежением и/или негодованием. Ругали «Башню» за все: за то, что сложные сюжетные линии изрублены в окрошку, за работу актеров (Мэттью Макконахи, по мнению некоторых, сыграл одну из худших ролей за последние годы), за то, что фильм выглядит куцым (а он идет всего 95 мин), скучным, рыхлым, банальным...

После такого приема даже неважные сборы в $19,5 млн кажутся относительно приличными: могло быть и хуже. Продюсеры утешают себя тем, что бюджет составил всего $66 млн – возможно, благодаря мировому прокату «Темная башня» сможет хотя бы выйти в ноль.

На 2-м месте расположился «Дюнкерк» – у военной драмы Кристофера Нолана как раз все прекрасно: критики прочат ей много номинаций на «Оскара», в американском прокате она собрала уже больше $30 млн, а за границей еще $170 млн, и это далеко не предел. Впрочем, достижения «Дюнкерка» кажутся скромными, если сравнивать с триумфами «Чудо-женщины» и нового «Человека-паука» – первая уже заработала в США почти $400 млн, второй вот-вот перемахнет через отметку в $300 млн.

Однако же герои комиксов не смогли спасти ситуацию в американском кинопрокате. Лето не задалось – сборы упали на 8,4% по сравнению с летом прошлого года, слишком многие фильмы не оправдали ожиданий. В этот уикенд, например, посредственные результаты показали «Похищение» с Халле Берри (хотя тут никто и не ожидал рекордов) и «Детройт» Кэтрин Бигелоу, вышедший на 3000 экранов (а вот это обидно – продюсеры рассчитывали, что картина о расовых волнениях, случившихся в этом городе полвека назад, соберет побольше, чем $7 млн.