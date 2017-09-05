Российское кино стали делать не только в столицах, но и на «Краю света»

Фильм сахалинского режиссера Дмитрия Моисеева «В объятиях моря» стал результатом фестивального питчинга sakhalinfilmfestival.ru

Бывают кинофестивали, о существовании которых даже не догадываются города, где они проходят, хотя местная публика, по идее, должна бы являться их главным адресатом и смыслом. Про южно-сахалинский «Край света» такое не посмеет утверждать даже самый отъявленный недоброжелатель. Продюсер и идеолог этого фестиваля Алексей Агранович, взявший его в руки шесть лет назад, в прошлом году волею обстоятельств отошедший от дел, а в нынешнем – к делам вернувшийся, затеял и осуществил международный «Край света» как социокультурный проект. Его задачи несколько шире, чем кинопоказ с последующей раздачей призов, пусть качество фильмов, отобранных в фестивальные программы, неизменно высоко и гарантировано именем программного директора Алексея Медведева, а призам дополнительный вес придает денежное исчисление (в частности, за лучший фильм – 1 млн руб.).

Грузинские параллели Показанный на фестивале легендарный фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние» был снят в 1983 г., когда разворачивались события, положенные в основу «Заложников». Более того, один из террористов, актер Гега Кобахидзе, начал сниматься в роли Торнике, внука диктатора, но после ареста был заменен на Мераба Нинидзе, теперь сыгравшего в «Заложниках» его отца.

Агранович с командой активно вмешался в жизнь острова Сахалин и островитян, замахнувшись, если называть вещи своими именами, на формирование здешнего будущего. В том числе и кинематографического, поскольку ситуация, когда все кинопроизводство страны сосредоточено в Москве, является с любой точки зрения глубоко ненормальной. Она уже потихоньку расшатывается (в частности, стараниями якутов, которые с недавних пор сами себе киноиндустрия, и успешная, даром что локальная), и почему бы Сахалину не сделать свой вклад, а для начала не взрастить собственные кадры? Несколько лет назад «Край света» устроил что-то вроде питчинга проектов – и вот нынешний, седьмой, кинофестиваль открылся короткометражкой сахалинца Дмитрия Моисеева «В объятиях моря». Всего же в фестивале участвовало восемь фильмов здешнего производства, и это результат.

На закрытии показали мульт-фильм, сделанный за фестивальную неделю в одной из мастерских, где столичные журналисты, сценаристы, дизайнеры, искусствоведы и проч., крепко взявшись за юных южносахалинцев, увлекли их анимацией, урбанистикой, отражением большой истории в частных судьбах и личных вещах и самовыражением географии через кулинарию. Всего на фестивале работало семь разных секций-мастерских.

Подводя итоги со сцены Чехов-центра, их кураторы в один голос восторгались сахалинскими детьми, а председатель жюри, режиссер и педагог Марина Разбежкина отдала должное интересу взрослых сахалинцев к хорошему кино, к которому их последовательно приучает «Край света».

Не случайно, сделала вывод Разбежкина, вкусы зрителей и членов жюри совпали – те и другие назвали лучшим фильмом «Аритмию» Бориса Хлебникова, прежде победившую на «Кинотавре». Приз за лучшую мужскую роль достался, как и в Сочи, актеру Александру Яценко, который стал первым в недолгой истории «Края света» дважды лауреатом – до этого он был награжден здесь за роль в «Долгой счастливой жизни» того же Хлебникова.

Опять же вслед за «Кинотавром» жюри объявило лучшим режиссером Резо Гигинеишвили – автора «Заложников», реконструировавших знаменитую историю захвата самолета грузинской золотой молодежью в 1983 г. Сколько бы ни возникало вопросов к этическим установкам этого кино, сделано оно отменно, и поверить, что у «Заложников» и у «Любви с акцентом» (а тем более – у «Жары») один и тот же автор, было бы невозможно, если бы не имя режиссера в титрах.

Спецприз жюри получил испано-аргентинский «Почетный гражданин» (режиссеры Гастон Дюпра и Мариано Кон) о злоключениях писателя-нобелиата, высокомерного интеллектуала, в родном городе, который он покинул много лет назад, перебравшись в Европу. Превратил его вместе со всеми его потрохами и горожанами в единственный источник вдохновения и сюжетов – и вот теперь вернулся на съедение соотечественникам (то ли в действительности, то ли в своем воображении, постоянно перемалывающем жизнь в литературу). А лучшей актрисой совершенно справедливо признали Зузану Кронерову из франко-чехо-словацкой драмы «Женщина со льдом» – тонкого, скромного и совершенно восхитительного фильма о позднем чувстве и самоосвобождении, совершить которое не поздно никогда.

Южно-Сахалинск