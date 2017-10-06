В ГУМе открылся первый магазин одежды российских дизайнеров

В магазине стараются заинтересовать клиентов не только брендами, но и развлечениями, например игрой в пинг-понг Евгений Разумный / Ведомости

В ГУМе открылся первый отдельный магазин, где будут представлены вещи только российских дизайнеров. Проект «Секция» расположен на первой линии универмага и занимает два этажа. На этом месте он просуществует пять месяцев, затем, предположительно, останется в ГУМе , но переедет в другое помещение, рассказал «Ведомостям» руководитель проекта Илья Куснирович. В «Секции» сейчас представлены 35 брендов разной стилистики, от молодежных и демократичных Outlaw и «Два мяча» до дорогой дизайнерской одежды, например Ruban. Кроме того, в магазине можно купить книги, виниловые пластинки и сувениры Heart of Moscow. Список марок не окончательный, в процессе работы магазина он будет дополняться.

Задача «Секции» шире, чем продажа одежды и аксессуаров, объясняет Куснирович. По его задумке, магазин должен показывать посетителям культурный контекст, в котором живут современные участники индустрии моды и искусства в России. Так, в магазине разместили стол для пинг-понга, небольшое кафе, библиотеку, виниловый зал, которые занимают примерно половину пространства. «Конечно же, первоочередная задача «Секции» — продавать качественный товар российских дизайнеров. Развлекать и просвещать — это, безусловно, важная составляющая этого процесса, но кто сказал, что нельзя продавать, развлекая и просвещая, и кто сказал, что нельзя развлекать, продавая? Это все не взаимоисключающие вещи, а, наоборот, взаимодополняемые, и одно влияет на другое. Поэтому мы стараемся заинтересовать клиента, сделать так, чтобы ему хотелось вернуться, чтобы он чувствовал, что это не только магазин, а место, которое у него ассоциируется с правильным времяпрепровождением. Мы надеемся, что в итоге это все повлияет на продажи, потому что, как мы знаем, голосуют за идею рублем», — продолжает Куснирович. Точных цифр первых продаж Куснирович не назвал, но сказал, что виден явный интерес иностранцев и молодой публики и план по продажам и количеству посетителей выполняется.

Схожую концепцию — сочетание торгового и развлекательного пространств — выбирают многие игроки рынка. Например, в ЦУМе с декабря 2014 г. работает корнер NGxTSUM, придуманный Натальей Гольденберг, нынешним креативным директором универмага. Первоначально корнер располагался на четвертом этаже и предлагал смелые и передовые коллекции новых марок и крупных брендов. В марте этого года корнер переехал на третий этаж и расширился: марок стало больше, появилась зона, где можно выпить кофе, посмотреть книги и журналы, сыграть в настольный теннис. «Моя цель — чтобы девушки не только приходили сюда за покупками, но воспринимали это место как своего рода творческую мастерскую, где они могут впитывать новые идеи, встречаться с единомышленниками», — рассказывала Гольденберг о концепции нового места журналу Vogue. Свое кафе и зона для пинг-понга есть в KM20, концептуальном магазине, открытом в Москве в 2009 г. Он также позиционирует себя не только как место, где представлены коллаборации и последние коллекции смелых и редких для Москвы марок, но и пространство, где проходят разнообразные модные события, от выставок до концертов.

Куснирович подтверждает, что сходство в концепциях есть, но это — отражение общего вектора развития современного ритейла, которому нужно придумывать, чем привлекать клиентов в эпоху онлайн-продаж. «Не сказал бы, что мы исключительно конкурируем с ЦУМом, я бы даже сказал, что в чем-то мы с ним должны кооперироваться, потому что по факту конкуренция происходит между электронной коммерцией и офлайн-ритейлом. То есть мы конкурируем за клиента, который выбирает, пойти ему в магазин и выбирать одежду там или же заказывать ее через интернет», — говорит Куснирович.