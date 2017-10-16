В Большом театре спели «Псковитянку» Римского-Корсакова

В первой опере Римский-Корсаков сразу же нашел свою важнейшую тему – жертвоприношение женщины во имя общего блага Большой Театр

Наряду с полноценными премьерами Большой периодически предлагает зрителю послушать оперы в концертном формате – так было, например, с «Орлеанской девой» Чайковского. Теперь музыкальный руководитель театра Туган Сохиев предложил публике самую первую оперу Римского-Корсакова «Псковитянка» по драме Льва Мея: ее писал еще неопытный композитор-полулюбитель, однако впоследствии он прошелся по ней уже рукой мастера. Теперь мы слушаем третью редакцию и восхищаемся тонким мелодическим чутьем, цельностью формы и богатством содержания. Еще важнее, что в первой опере Римский-Корсаков сразу же нашел свою важнейшую тему – жертвоприношение женщины во имя общего блага.

События разворачиваются в дни, когда Иван Грозный подавлял независимость Новгорода и Пскова: но если в Новгороде были устроены массовые казни, то Псков – по сюжету – уцелел, поскольку именно в нем царь Иван обрел – увы, ненадолго – свою родную, хоть и внебрачную, дочь Ольгу.

Партию Ольги спела Анна Нечаева, которую мы знаем как пылкую, сценически одаренную артистку. На этот раз она, впрочем, всего лишь красиво выходила и надежно пропевала музыкальный текст. Подобное можно сказать и о ее партнерах: «Псковитянка» прозвучала академично и аккуратно, но не театрально. Вспоминается «Путешествие в Реймс» Россини в прошлом сезоне, которое тот же Туган Сохиев превратил в живой осмысленный спектакль. Здесь же солисты остались всего лишь поющими статистами, а главным героем исполнения стал звучный хор из 120 певцов, спевший ключевые народные сцены в истинно большом оперном стиле.