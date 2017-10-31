В Москве и Петербурге пройдет фестиваль NET – Новый европейский театр

В «Проекте необычных погодных явлений» красивым образом смешиваются театр, музыка и механика Tabea HUberli

Фестиваль NET, придуманный критиками Мариной Давыдовой и Романом Должанским, давно негласно считается самым интеллектуальным и продвинутым среди осенних театральных фестивалей. Во многом это связано с личностью создателей: Давыдова и Должанский – люди, которые умеют предсказывать театральное будущее и привозить в Москву не только вещи, актуальные сегодня, но и те, которые станут актуальными завтра. К сожалению, в последние годы NET вынужден демонстрировать чудеса живучести: международный фестиваль остался без поддержки Министерства культуры, функцию которого на себя периодически (как, например, и в случае с NET) берет Фонд Михаила Прохорова.

Тем не менее даже в этих условиях NET умудрится привезти в этом году, например, на закрытие свежую премьеру Димитриса Папаиоанну «Великий укротитель». Почему важна степень «свежести» программы? Исключительно из соображений авторитета. Кстати, «Великий укротитель» – главное событие Авиньонского фестиваля этого года. «Великий укротитель» рассматривает человеческую жизнь сквозь призму путешествия за новыми открытиями, а воплощают идею режиссера 10 перформеров.

Экран и сцена Неожиданный акцент фестиваля NET этого года – кинопроект «Последний год Фольксбюне / Уходящая эпоха Франка Касторфа». В киноцентре «Октябрь» прокрутят видеозаписи спектаклей, которые вошли в историю мирового театра, но были исключены из репертуара в 2017 г. после решения берлинских властей сменить руководство театра «Фольксбюне».

А спектаклем-открытием фестиваля станет «Проект необычных погодных явлений» художника Тома Луца и Театральной компании Бернетта из Цюриха. Луц вдохновился книгой американского физика Корлисса «Руководство по необычным природным явлениям», каталогизировавшего редкости вроде дождя обратного направления и четырехкратного заката, а Луц создал постановку, основанную на музыкальной реконструкции описания Корлисса. В итоге получилась погодная симфония для тромбона, трубы, скрипки, кассеты и световой машины, которая в определенный момент начинает жить собственной жизнью, а сложносочиненная сценография Луца делает мысль ученого – познать мир через его странности – осязаемой.

Тьяго Родригес, художественный руководитель Национального театра королевы Марии II в Лиссабоне, не только привезет в Москву свое «Наизусть», но и проведет мастер-класс.

Что касается спектакля, то для него Родригес выучивает с 10 людьми, понятия не имеющими, какой текст им предстоит освоить, одно стихотворение. Попутно режиссер устанавливает невероятные связи между своими героями, героями книг, самим собой, Борисом Пастернаком, поваром с севера Португалии и телевизионной программой голландского телевидения «Красота и утешение». А «Наизусть» оказывается историей о том, как выживали запрещенные тексты, ставшие в итоге гарантами цивилизации в самые жестокие времена. Возможно, именно этот спектакль будет самым актуальным для московского зрителя на волне последних событий.

Практически весь ноябрь (с 11 по 30) можно будет посетить трехканальную сценическую инсталляцию Бориса Юхананова и медиахудожника Елены Копляевой в фойе электротеатра «Станиславский», в которой в диалог с худруком электротеатра вступают Хайнер Гёббельс, Теодорос Терзопулос и Ромео Кастеллуччи.

Особого внимания традиционно заслуживает фестивальный клуб – на несколько дней Боярские палаты не только предлагают свою программу, но и становятся местом силы, местом, где возможно увидеть близких по духу и обсудить с ними не только фестиваль, но и все на свете. Что же касается фестиваля, то на время работы клуба, с 20 по 26 ноября, там можно будет увидеть документальные фильмы от Мастерской Марины Разбежкиной, перформансы вроде внутреннего монолога фотографа или интерактивной звуковой инсталляции по диалогам из произведений Гоголя и отдельную программу от Большого фестиваля мультфильмов.

Ну и самое неожиданное: впервые за 19-летнюю историю фестиваля off-программа NET пройдет в Петербурге и представит публике феномен «горизонтального театра». В программе – не только спектакли, в том числе и премьера Бориса Павловича «Разговоры», но и презентация нового театрального пространства, «Квартиры», реальной перестроенной коммуналки на Мойке, которая обещает стать новым местом осуществления независимых петербуржских проектов и где будут базироваться социальные проекты Павловича.