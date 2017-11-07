В Гамбурге вручены музыкальные премии ECHO Klassik-2017

Одним из лауреатов премии стала российская певица Аида Гарифуллина ECHO KLASSIK

Лауреатов фотографировали на красной дорожке, вызывая на сцену прямо из зрительного зала. Перед тем как спеть, сыграть и поблагодарить близких, 12 обладателей символической статуэтки слушали хорошие слова от известных немецких киноактеров, оперного директора и скромного деятеля бундестага. Трансляцию вел общественный телеканал ZDF.

Дресс-код некоторых участников намекал на производственный цейтнот. Тенор Йонас Кауфман, награжденный в номинации «Бестселлер года» за альбом Dolce vita (лейбл Sony Classical), вышел петь Вертера в мятом костюме транзитника, примчавшегося с парижских показов «Дон Карлоса» Верди. Наоборот, в Париж после церемонии улетала Аида Гарифуллина, блеснувшая шемаханскими статями и звонким сопрано в арии Лауретты из «Джани Скикки». Свою первую ECHO Klassik она получила за альбом c автобиографическим названием Aida (лейбл Decca), умудрившись включить туда не только романсы Рахманинова с оперными ариями, но и татарскую песню «Алюки». Из Перми за премией «Королеве индейцев» Генри Перселла не приехали: в тот вечер Теодор Курентзис с оркестром MusicAeterna играл во Франкфурте.

Под руководством опытного шоумена Томаса Готтшалка церемония плыла, сбросив с парохода современности замогильный официоз, благодарности спонсорам и букеты от флористов. Ведущий трунил над не покидавшими сцены оркестрантами Гамбургского филармонического и занимал публику во время установки пюпитров для 12 виолончелистов Берлинского филармонического оркестра, рояля для 75-летнего Маурицио Поллини, клавесина для Максима Емельянычева – режиссера и инструменталиста диска «Война и мир», за который американка Джойс Дидонато была признана «Певицей года». К одноименной опере Прокофьева – отношения никакого: в сопровождении барочного ансамбля Pomo d’oro американская меццо записала арии Перселла и Генделя (лейбл Erato).

Выйдя с «Плачем Дидоны» Перселла, Дидонато суммировала скорбь всех покинутых карфагенских цариц, заодно подтвердив проницательность жюри, присудившего ей награду в четвертый раз. Аналогичную премию в мужской номинации получил немецкий баритон Маттиас Гёрне за запись «Песни о земле» Малера. Смешно было, когда в паузе своего выступления он замахал руками, гоня со сцены ринувшегося вручать ему статуэтку Тобиаса Моретти: нестареющий герой популярного сериала «Инспектор Рекс» и фильма «Казанова» так и дослушал баритона, сидя на ступеньке под сценой.

Впечатляющий зал с круговой рассадкой участников и гостей словно придуман для того, чтобы публикой овладело ощущение запредельности классики. Световые спецэффекты и реалити-эпизоды прямо из фойе интеллигентно оживляли церемонию. Трансляционный хронометраж ставил выступавших перед форматом чего-то вроде «Полонеза Огиньского», но именно в этом формате шопеновский Ноктюрн, неакадемично сыгранный Маурицио Поллини (награжден «за то, что классический музыкант всегда означает еще и мудрость»), ничем не стеснил репертуарного остроумия Люки Дебарга, в импровизации на тему хорала Баха наворотившего джазово-виртуозную кучу малу. Стало ясно, что награда в номинации «Молодой художник» за запись Баха, Бетховена и Метнера нашла своего героя.

Весь вечер на сцене трудился Кент Нагано: глава оркестра Гамбурга, он получил ECHO Klassik – 2017 как «Лучший дирижер» за запись «Альпийской симфонии» Рихарда Штрауса с Гетеборгским симфоническим (лейбл Farao). Под занавес вечера после неожиданной мини-лекции о сугубо симфонических идеях музыки Дьердя Лигети маэстро-лауреат продирижировал четвертой частью «Румынского концерта», где Лигети забил цветистый закарпатский фольклор первобытным ритмом аккордов.

В эффектных внутренностях Эльбфилармонии с простирающимися на запад и восток панорамами идея всеохватности классического кругозора становилась очевидной сама собой. Лауреатский список из 54 музыкантов, награжденных в 22 категориях, эту идею буквализовал. По окончании концерта из зала на сцену за наградами вышло не менее трех десятков лауреатов всех пород и мастей – от старинщиков итальянского ансамбля Il Giardino Armonico до награжденной «За жизненный вклад» легендарной меццо-cопрано Бригитты Фассбендер.

Виртуозно ориентируясь в музыкальных новостях, ECHO Klassik – 2017 оценила как репертуарный радикализм, так и академическую мастеровитость музыкантов всего света. На выходе гостям раздавали спецвыпуск журнала Crescendo. Критику из России бросились в глаза материалы о рижско-лондонской аккордеонистке Ксении Сидоровой и гобоистке родом из Орла Марии Сурначевой, награжденной за запись концертов Валерия Кикты, Андрея Рубцова и Андрея Эшпая.

Кого награждали премией ECHO Klassik