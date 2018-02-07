Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4503 от 07.02.2018 под заголовком: За что Сорокину НОС

За что Владимиру Сорокину дали НОС

Формально премия «Новая словесность» вручена писателю за роман «Манарага», по сути – за общепризнанное величие

«Давайте ясно скажем, что он исписался». «Кто исписался, Сорокин исписался?» «Выдвинем его на Нобелевскую премию и перестанем о нем говорить здесь». «Назовите его Гэндальфом, Кобзоном или Анджелой Дэвис и обсуждайте спокойно, как Кобзона». «Писать надо не талантом, а животом. Да не Сорокин это сказал, а Платонов!» «Так, у нас в этом сезоне реальность вошла в острый метафизический кризис».

Нет, это не заседание читательского клуба, это дебаты премии «Новая словесность», еще каких-то пять лет назад одной из самых авторитетных российских литературных премий. От «Большой книги», «Русского Букера» и других НОС отличают прежде всего эти дебаты – открытое обсуждение книг, претендующих на награду, в присутствии самих авторов и публики. «Школа демократии», – каждый год повторяет соучредитель НОСа Ирина Прохорова, запуская очередную финальную церемонию. С демократией в России, надо признать, год от года все хуже.

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