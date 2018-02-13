Сколько стоит музыка
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Купить билеты на концерты Теодора Курентзиса и Анны Нетребко смогли себе позволить не все меломаны: они стоили много дороже, чем любой филармонический концерт.
Цена билетов на Курентзиса доходила до 25 000 руб. за место в партере. Организаторы объясняют это тем, что проведение концерта требует больших расходов. Оркестр MusicAeterna, в котором играют музыканты из разных городов России и Европы, слетается в Пермь, где неделю репетируется программа, а затем уже летит на гастроли в Москву или другие города. Денег стоят также аренда Большого зала Консерватории, реклама, услуги касс, часть средств отчисляется в Российское авторское общество. Чтобы оставить меньше возможностей спекулянтам, дешевые билеты распространяются для целевой аудитории через группу в Facebook. Порядка 60 мест выделяется гостям и прессе. Не всегда концерты Курентзиса приносят прибыль: в таких случаях недостачу покрывает партнер – компания Volkov Pro. В Европе ценовая ситуация зависит от того, какими дотациями обладает площадка. Например, в Вене и Берлине можно сходить на Курентзиса за 70–100 евро, в Зальцбурге – за 300–400 евро.
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