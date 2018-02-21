Валерий Гергиев мог лишиться контракта из-за Владимира Путина

Е. Разумный / Ведомости

Российскому дирижеру Валерию Гергиеву продлили контракт с оркестром Мюнхенской филармонии, несмотря на протесты «зеленых».

Как сообщает Sueddeutsche Zeitung, фракция «зеленых» в городском совете Мюнхена выступала против продления контракта дирижера. По мнению лидера фракции Флориана Рота, Гергиев занимается политической пропагандой Владимира Путина и оправдывает его действия, противоречащие международному праву и нарушающие права человека.

Контракт с Гергиевым действовал до 2021 г. и теперь продлен на пять лет, до 2025 г.

По мнению Флориана Рота, политические взгляды Гергиева давно вызывают вопросы. В 2014 г. дирижер выступил за присоединение Крыма, он также поддерживает ограничительную политику президента Путина в отношении гомосексуалистов. В 2016 г. Гергиев с оркестром Мариинского театра выступал в разрушенной Пальмире перед российскими и сирийскими войсками, продолжает Рот. Сомнений в таланте маэстро Гергиева нет, заверяет Рот, но Гергиев представляет Мюнхен на международном уровне, а его политические взгляды контрастируют с либерально-демократическими ценностями, которым следует Мюнхен.

Обербургомистр Мюнхена, социал-демократ Дитер Райтер, однако, считает, что все это не должно мешать продлению контракта с Гергиевым. Он приветствовал решение городского совета Мюнхена, пишет Sueddeutsche Zeitung.

Освобожденная Пальмира