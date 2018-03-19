64 российских ресторана примут участие в гастрономическом фестивале «Вкус Франции»
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Однодневный фестиваль французской гастрономии «Вкус Франции» (Goût de France / Good France) в этом году проходит в четвертый раз. Более чем в 3000 ресторанах-участниках в 150 странах мира гостям предложат французское меню, составленное по единой схеме: аперитив, закуски, одно или несколько основных блюд, сыры, десерт, французские вина. Шефам дозволяется проявлять фантазию и сочетать, например, традиции французской кухни и кухни своей страны, но все блюда обязательно должны соответствовать канонам здорового и этичного питания. Приветствуется, чтобы шеф работал с сезонными и местными продуктами. Заявку на участие могли подавать все желающие рестораны, для этого надо было заполнить форму с описанием предлагаемого меню, решение о допуске ресторана принимала команда организаторов (в каждой стране она своя, в России это российский офис агентства по развитию туризма Atout France).
«Вкус Франции» продолжает традицию «Эпикурейских ужинов», которые с 1912 г. проводил шеф-повар и реформатор французской кухни Огюст Эскофье. Тогда, так же как сейчас, в определенный день в разных городах мира готовили французское меню. Из-за двух мировых войн традиция надолго прервалась, но четыре года назад возобновилась по инициативе шефа и ресторатора Алена Дюкасса, предложившего идею министерству иностранных дел Франции, – именно это ведомство через свою организацию Atout France отвечает за развитие туризма. Такое участие сразу позволило вывести инициативу на международный уровень, а также придать ей дипломатический окрас: помимо общедоступных ужинов в ресторанах прием в каждой стране устраивают французские посольства. «Дипломатия, развитие внешнеторговых связей и туризм очень хорошо дополняют друг друга, – рассказывал «Ведомостям» генеральный директор Atout France Кристиан Мантеи. – Не надо недооценивать медийное влияние туризма – это не просто важный сектор экономики, но еще и инструмент влияния, мягкая сила: когда люди собираются за столом от хорошего шефа, за бутылкой хорошего вина, это облегчает установление контактов».
По предложению Дюкасса этот фестиваль станет данью памяти великому французскому шефу Полю Бокюзу, скончавшемуся в январе этого года на 92-м году жизни. Участники смогут включить в меню одно из блюд, созданных Бокюзом или вдохновленных его стилем. «Поль Бокюз – великий человек, он совершил переворот в мире гастрономии, изменил традиционную французскую кухню, за которой всегда шел тяжелый жирный шлейф (сливки, масло, фуа-гра), сделав ее легкой, изящной, придумав современную подачу. Этот тренд придумали и растолкали именно Бокюз с единомышленниками. То, чем сейчас пользуются повара, – минимизация подачи, например, – это все дело его рук и его команды», – поясняет Ерошенко. «Бокюз – шеф-повар века, отец гастрономии и популяризатор французской кухни во всем мире. Мне кажется, именно Бокюз заставил всех понять разницу между экономией и качеством продуктов. Он всегда особенно уважал и ценил маленькие хозяйства и поставщиков, которые по-настоящему любят свою работу», – добавляет Лаплаз.
От России во «Вкусе Франции» участвуют 64 ресторана (в 2016 г. их было 16) разных сегментов и ценовых категорий, от высокой кухни (например, Cristal Room Baccarat и Le Restaurant) до бистро (сеть «Жан-Жак»). Если поначалу география ограничивалась Москвой, то сейчас в списке участников рестораны Санкт-Петербурга, Астрахани, Иркутска, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Челябинска и т. д. Шефам участие во «Вкусе Франции» дает возможность стать частью глобального гастрономического проекта, а также удивить и порадовать гостей. «Лично мне фестиваль интересен тем, что дает возможность познакомить гостей с настоящим вкусом Франции, тем более что французская кухня мне близка по духу и все техники, которые я изучал во Франции, я применил на кухне с русским продуктом», – комментирует свое участие Сергей Ерошенко, шеф-повар и владелец ресторана «Честная кухня».
«Сейчас условия немного изменились в отличие от первого года, когда было необходимо придумывать сет из французских продуктов, которые в определенный момент стали недоступны или сильно удорожали стоимость сета, – добавляет Ерошенко. – Сейчас он более доступен для гостя».
«Я француз, и это прекрасный шанс представить мою страну здесь, в России, – говорит Кристоф Лаплаз, шеф-повар отеля «Кемпински Мойка 22» в Санкт-Петербурге. – Участие дает прекрасную возможность обсудить и показать грандиозное наследие французской гастрономии и привлечь внимание к нашему ресторану «Бельвью Брассери».
Несмотря на то что фестиваль идет всего один день, он успевает запомниться и выполнить свою главную задачу – познакомить с французской гастрономией или напомнить о ней, уверены в Atout France. Но с этого года программа «Вкуса Франции» расширена: в июне в Париже впервые пройдет международный гастрономический форум для профессионалов индустрии, а с 21 по 23 сентября – фестиваль для широкой публики. С 2019 г. все три мероприятия «Вкуса Франции» будут проходить весной.