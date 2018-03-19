64 российских ресторана примут участие в гастрономическом фестивале «Вкус Франции»

Специальное меню фестиваля «Вкус Франции» доступно только один день. В этом году это 21 марта Pierre Monetta / Atout France

Однодневный фестиваль французской гастрономии «Вкус Франции» (Goût de France / Good France) в этом году проходит в четвертый раз. Более чем в 3000 ресторанах-участниках в 150 странах мира гостям предложат французское меню, составленное по единой схеме: аперитив, закуски, одно или несколько основных блюд, сыры, десерт, французские вина. Шефам дозволяется проявлять фантазию и сочетать, например, традиции французской кухни и кухни своей страны, но все блюда обязательно должны соответствовать канонам здорового и этичного питания. Приветствуется, чтобы шеф работал с сезонными и местными продуктами. Заявку на участие могли подавать все желающие рестораны, для этого надо было заполнить форму с описанием предлагаемого меню, решение о допуске ресторана принимала команда организаторов (в каждой стране она своя, в России это российский офис агентства по развитию туризма Atout France).

«Вкус Франции» продолжает традицию «Эпикурейских ужинов», которые с 1912 г. проводил шеф-повар и реформатор французской кухни Огюст Эскофье. Тогда, так же как сейчас, в определенный день в разных городах мира готовили французское меню. Из-за двух мировых войн традиция надолго прервалась, но четыре года назад возобновилась по инициативе шефа и ресторатора Алена Дюкасса, предложившего идею министерству иностранных дел Франции, – именно это ведомство через свою организацию Atout France отвечает за развитие туризма. Такое участие сразу позволило вывести инициативу на международный уровень, а также придать ей дипломатический окрас: помимо общедоступных ужинов в ресторанах прием в каждой стране устраивают французские посольства. «Дипломатия, развитие внешнеторговых связей и туризм очень хорошо дополняют друг друга, – рассказывал «Ведомостям» генеральный директор Atout France Кристиан Мантеи. – Не надо недооценивать медийное влияние туризма – это не просто важный сектор экономики, но еще и инструмент влияния, мягкая сила: когда люди собираются за столом от хорошего шефа, за бутылкой хорошего вина, это облегчает установление контактов».

Памяти Поля Бокюза По предложению Дюкасса этот фестиваль станет данью памяти великому французскому шефу Полю Бокюзу, скончавшемуся в январе этого года на 92-м году жизни. Участники смогут включить в меню одно из блюд, созданных Бокюзом или вдохновленных его стилем. «Поль Бокюз – великий человек, он совершил переворот в мире гастрономии, изменил традиционную французскую кухню, за которой всегда шел тяжелый жирный шлейф (сливки, масло, фуа-гра), сделав ее легкой, изящной, придумав современную подачу. Этот тренд придумали и растолкали именно Бокюз с единомышленниками. То, чем сейчас пользуются повара, – минимизация подачи, например, – это все дело его рук и его команды», – поясняет Ерошенко. «Бокюз – шеф-повар века, отец гастрономии и популяризатор французской кухни во всем мире. Мне кажется, именно Бокюз заставил всех понять разницу между экономией и качеством продуктов. Он всегда особенно уважал и ценил маленькие хозяйства и поставщиков, которые по-настоящему любят свою работу», – добавляет Лаплаз.

От России во «Вкусе Франции» участвуют 64 ресторана (в 2016 г. их было 16) разных сегментов и ценовых категорий, от высокой кухни (например, Cristal Room Baccarat и Le Restaurant) до бистро (сеть «Жан-Жак»). Если поначалу география ограничивалась Москвой, то сейчас в списке участников рестораны Санкт-Петербурга, Астрахани, Иркутска, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Челябинска и т. д. Шефам участие во «Вкусе Франции» дает возможность стать частью глобального гастрономического проекта, а также удивить и порадовать гостей. «Лично мне фестиваль интересен тем, что дает возможность познакомить гостей с настоящим вкусом Франции, тем более что французская кухня мне близка по духу и все техники, которые я изучал во Франции, я применил на кухне с русским продуктом», – комментирует свое участие Сергей Ерошенко, шеф-повар и владелец ресторана «Честная кухня».

«Сейчас условия немного изменились в отличие от первого года, когда было необходимо придумывать сет из французских продуктов, которые в определенный момент стали недоступны или сильно удорожали стоимость сета, – добавляет Ерошенко. – Сейчас он более доступен для гостя».

«Я француз, и это прекрасный шанс представить мою страну здесь, в России, – говорит Кристоф Лаплаз, шеф-повар отеля «Кемпински Мойка 22» в Санкт-Петербурге. – Участие дает прекрасную возможность обсудить и показать грандиозное наследие французской гастрономии и привлечь внимание к нашему ресторану «Бельвью Брассери».

Несмотря на то что фестиваль идет всего один день, он успевает запомниться и выполнить свою главную задачу – познакомить с французской гастрономией или напомнить о ней, уверены в Atout France. Но с этого года программа «Вкуса Франции» расширена: в июне в Париже впервые пройдет международный гастрономический форум для профессионалов индустрии, а с 21 по 23 сентября – фестиваль для широкой публики. С 2019 г. все три мероприятия «Вкуса Франции» будут проходить весной.

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