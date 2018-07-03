Как Голливуд вдохновляет известного французского грабителя

Сейчас Редуан Фаид снова в розыске после побега из тюрьмы на вертолете

На этом вертолете сообщники Редуана Фаида вывезли его из тюрьмы GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Около 3000 полицейских ищут сейчас по всей Франции преступника, совершившего в воскресенье второй побег из тюрьмы за пять лет. На этот раз 46-летний Редуан Фаид, отбывавший 25-летнее наказание за вооруженное ограбление в 2010 г., в ходе которого погиб полицейский, смог сбежать с помощью вертолета и вооруженных сообщников.

«Правоохранительные органы полностью мобилизованы на поиски этого человека», – заявил премьер-министр Эдуар Филипп. У полиции есть одно преимущество – Фаид известный человек.

В 2009 г., после 10-летнего заключения за серию вооруженных ограблений банков, Фаид попросил журналиста написать его мемуары. После выхода книги и последующих интервью Фаида французским телеканалам парижские полицейские дали ему прозвище «Писатель». В мемуарах Фаид признался, что строил свою криминальную карьеру по голливудским фильмам. По его словам, больше всего его впечатлил фильм «Схватка» режиссера Майкла Манна с Аль Пачино и Робертом де Ниро в главных ролях. При это Манна он назвал своим «лучшим техническим консультантом».

В 2009 г. Фаиду даже удалось пообщаться с Манном во время презентации в Париже фильма «Джонни Д.» про грабителя банков Джона Диллинджера. «Я рассказал ему, как его фильмы могут вдохновить молодежь. Он был немного смущен», – написано в книге Фаида. «Спасибо за это. Не знаю, что ответить», – сказал тогда Манн.

Еще бóльшую известность Фаид приобрел в 2013 г., когда совершил первый дерзкий побег. Он взорвал несколько дверей в тюрьме неподалеку от Лилля, используя переданную ему взрывчатку, и взял в заложники четырех охранников. Но спустя шесть недель полиция схватила его на рассвете, когда он спал в номере гостиницы.

Ранее во Франции уже было несколько побегов с помощью вертолетов, поэтому тюрьмы теперь ограждаются специальной сеткой, чтобы не дать им приземлиться. Тюрьма Рео к юго-востоку от Парижа, где сидел Фаид, тоже покрыта такой сеткой, за исключением единственного двора, что и позволило совершить побег. Он начался в воскресенье утром, когда трое людей ворвались в небольшой авиационный клуб примерно в 30 км от тюрьмы и захватили инструктора по управлению вертолетом. Они приземлились на упомянутом ранее внутреннем дворике. Один из сообщников Фаида остался с пилотом, а двое других с помощью циркулярных пил взломали несколько бронированных дверей. Затем они забрали Фаида из комнаты для свиданий, где тот общался со своим братом. На видео, которое снял на смартфон один из заключенных, видны два вооруженных человека в подшлемниках и улетающий затем вертолет. «Все произошло очень быстро, за несколько минут», – рассказал полицейский Николя Пюшё.

Тюремная статистика Франции В материковой части Франции относительно мало заключенных – около 102 на 100 000 жителей в 2018 г., по данным Института исследований в области уголовной политики при Лондонском университете. Для сравнения: в США их было 655 на 100 000 жителей в 2016 г. Но побеги во Франции случаются чаще, чем в соседних странах. Согласно данным Совета Европы, в 2015 г. во Франции побег совершили в среднем 4,1 из 10 000 заключенных, в Италии – 1,3; в Германии – 1,1; а в Испании – 0,2.

«Нужно следить, чтобы подобные люди не находились слишком долго в одном месте», – заявила министр юстиции Николь Беллубе.

Преступники бросили вертолет к северу от Парижа и отпустили пилота, который оправлялся от шока. Беглецы пересели на черный Renault Megane, потом бросили его на парковке и уехали на белом фургоне, который в понедельник был найден сожженным примерно в 65 км севернее Парижа. Полиция разослала сообщения о розыске через Интерпол и предупредила людей, чтобы они не вступали в конфликт с Фаидом, которого могли видеть несколько лет назад во время рекламного тура его книги, так как он очень опасен.

Перевел Алексей Невельский