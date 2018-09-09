Кремлевская выставка драгоценностей Bulgari показывает историю развития ювелирного искусства
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Музеи Московского Кремля хранят крупнейшую ювелирную коллекцию России и, вероятно, одну из самых больших в мире – в постоянной экспозиции находится свыше 13 000 образцов ювелирного искусства. Кремлевские выставочные залы не один раз принимали и чужие драгоценности – Buccellati, Cartier, Van Cleef & Arpels, произведения Карла Фаберже, собрания индийских махараджей, ювелира и художника эпохи модерна Рене Лалика и т. д. «Мы очень любим ювелирные выставки, и публика, которая приходит к нам, тоже их любит и с удовольствием посещает», – говорит директор музейного комплекса Елена Гагарина.
Главным событием осеннего сезона для Музеев Кремля стала первая в России ретроспективная выставка итальянского дома Bulgari – самая масштабная как для марки, так и для принимающей стороны. В общей сложности посетители смогут увидеть 510 ювелирных изделий, часть из которых выставляется на публике впервые. Например, тиара 1930-х гг. с бриллиантами и аквамаринами, которую инфанта Беатриса Испанская надевала в день своей свадьбы, и украшения актрисы Анны Маньяни, купленные Bulgari у ее наследников только этим летом.
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