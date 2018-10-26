Умер Николай Караченцов

Илья Питалев / РИА Новости

Умер народный артист России Николай Караченцов, сообщает ТАСС со ссылкой на сына актера Андрея. «Да, мы подтверждаем», — сказал собеседник агентства. По его словам, актер скончался утром в пятницу в реанимации 62-й больницы в Москве. В субботу, 27 октября, Караченцову исполнилось бы 74 года.

Прощание пройдет в «Ленкоме», дата пока неизвестна, сообщает «РИА Новости».

Николай Караченцов родился 27 октября 1944 г. в Москве. Учился в школе-студии имени Немировича-Данченко при МХАТ. Актер сыграл более 100 ролей в кино. Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах «Старший сын» (1975), «Собака на сене» (1977), «Благочестивая Марта» (1980), «Трест, который лопнул» (1982), «Белые росы» (1983), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), «Криминальный квартет» (1989), «Ловушка для одинокого мужчины» (1990) и другие. Караченцов сыграл в более чем 20 постановках в «Ленкоме». Больше 20 лет он исполнял роль графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось».

Актерская деятельность Караченцова прервалась в 2005 г. после того, как актер пострадал в ДТП в Москве. Караченцов получил серьезную черепно-мозговую травму, провел в коме более 20 дней. Впоследствии он перенес несколько операций и курсов реабилитации.

В ноябре 2017 г. супруга Караченцова, заслуженная артистка России Людмила Поргина сообщила, что у актера обнаружили злокачественную опухоль в легком. В конце прошлого года Караченцов начал лечение от рака. В сентябре этого года он был госпитализирован с воспалением легких.