Что продадут на 14-м аукционе Vladey
Предаукционная выставка такого уровня была невозможна еще несколько лет назад, когда Vladey только выходил на рынок, рискнув занять на нем пустующую нишу. Дело в том, что торги русского искусства с точки зрения больших домов (Christie’s и Sotheby’s) невыгодны, процент продаж очень маленький, поэтому и внимание к русским вещам незначительное. Этой ситуацией и воспользовался основатель знаменитой в 1990-х московской галереи «Риджина» Владимир Овчаренко, создав в 2013 г. первый в России аукционный дом и начав привлекать внимание коллекционеров к отечественному современному искусству. Аукционы Vladey проводятся дважды в год (нынешний уже 14-й), продажи стабильно растут, повышается доверие клиентов, а вместе с ним и уровень выставляемых работ.
На осенних торгах – 2019 Овчаренко представил работы российских художников начиная с 1960-х гг. Самые ранние – Лидия Мастеркова (начальная цена от 6000 евро за графическую композицию до 70 000 евро за коллаж на ткани), Вадим Сидур (от 8000 евро за вырезанную на линолеуме графику до 35 000 евро за скульптуру) и Лев Нусберг (от 8000 евро за графическую «Волну в серо-магнитном поле»). Живой классик Виктор Пивоваров представлен несколькими работами, включая недавние, например превосходную живописную «Нежность» 2016 г. (эстимейт – 25 000 евро). А цены на небольшую пивоваровскую графику 1990-х начинаются от 5000 евро.