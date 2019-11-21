Что продадут на 14-м аукционе Vladey

Предаукционная выставка такого уровня была невозможна еще несколько лет назад, когда Vladey только выходил на рынок, рискнув занять на нем пустующую нишу. Дело в том, что торги русского искусства с точки зрения больших домов (Christie’s и Sotheby’s) невыгодны, процент продаж очень маленький, поэтому и внимание к русским вещам незначительное. Этой ситуацией и воспользовался основатель знаменитой в 1990-х московской галереи «Риджина» Владимир Овчаренко, создав в 2013 г. первый в России аукционный дом и начав привлекать внимание коллекционеров к отечественному современному искусству. Аукционы Vladey проводятся дважды в год (нынешний уже 14-й), продажи стабильно растут, повышается доверие клиентов, а вместе с ним и уровень выставляемых работ.