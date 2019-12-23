Стиль жизни

Как Большой драматический театр стал фанерным

Проект «Архитектон тета» с музыкой Бориса Филановского завершил год 100-летия БДТ
Елена Черемных
Музыканты внутри фанерной конструкции сидят, как в деке огромного инструмента /Стас Левшин / БДТ

«Архитектонами» назвал свои чертежи из прямоугольных параллелепипедов Казимир Малевич, придумавший их в 1923 г., в пору зарождения архитектурного конструктивизма. Немногим раньше, в 1919-м, в Петрограде был основан Большой драматический театр – первый из открывшихся после революции. Теперь в интерьер каменного БДТ оказалось вписано причудливо-изгибистое тело Фанерного театра – и эта конструкция очень напоминает младенца в материнской утробе. Режиссер Андрей Могучий, художник Александр Шишкин-Хокусай и архитектор Андрей Воронов уже награждены за эту метафору беременности премией «АрхиWood» в номинации «лучшее архитектурное сооружение из дерева».

От Малевича к Буратино

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