Зачем Крису Хемсворту грабли

Наверное, нам всем иногда хочется именно такого кино: с сюжетом, который можно исчерпать парой предложений, с репликами типа «Хочешь жить – доверься мне!» или «Каждый ствол в Дакке должен быть направлен на этого парня!». С неописуемо злыми злодеями, которые одних подростков сбрасывают с крыш, а других заставляют отрезать себе пальцы. С плохими людьми, про которых все понятно заранее, еще когда они прикидываются хорошими, но с восторгом рассказывают, как приятно охотиться на птиц, лежа в бассейне, попивая коктейль и стреляя в кружащуюся в небе стаю. С афоризмами житейской мудрости («Тонут не потому, что падают в реку, а потому что душа не хочет выплывать»). С шутками (единственная смешная: «Тебя зовут Тайлер? Ты не похож на Тайлера». – «А на кого я похож?» – «На Брэда»). С суровым небритым героем, которому за кадром перед каждым дублем поправляют падающую на лоб прядь (считается, что Хемсворту это очень идет). С благородством (раньше на таком специализировался Брюс Уиллис, спасавший на экране всех подряд вопреки собственной выгоде и здравому смыслу). И с лютой, непрекращающейся бойней.