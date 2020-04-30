Зачем Крису Хемсворту грабли

Зачем Крису Хемсворту граблиКомпания Netflix выпустила боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению»
Главный наркодилер Индии и главный наркодилер Бангладеш очень крупно поссорились. Один сидит в тюрьме, но сохраняет относительное влияние. Второй на свободе – и в столице Бангладеш, Дакке, ему подчиняется абсолютно все, в первую очередь полиция. Ничто не мешает ему похитить 14-летнего сына своего врага. Теперь мальчика надо изъять у похитителей (оригинальное название фильма – Extraction, то есть «Извлечение»). Во всем мире за эту операцию может взяться только один человек, Тайлер Рейк (Крис Хемсворт), наемник с душевной травмой (в мучительных воспоминаниях ему все время является мальчик, бегающий по пляжу). Он ничего не боится, потому что ищет смерти.
За «извлечение» подростка – а оно происходит почти сразу, как только Рейк берется за дело, – ему должны хорошо заплатить. Но (шокирующая Азия!) Рейка кидают и не платят. Теперь логично бросить пацана и сматываться из Дакки куда подальше. Но видения Рейка не оставляют, и в память о сыне он решает все равно любой ценой спасать мальчика. В процессе он убьет примерно 400 человек.
Наверное, нам всем иногда хочется именно такого кино: с сюжетом, который можно исчерпать парой предложений, с репликами типа «Хочешь жить – доверься мне!» или «Каждый ствол в Дакке должен быть направлен на этого парня!». С неописуемо злыми злодеями, которые одних подростков сбрасывают с крыш, а других заставляют отрезать себе пальцы. С плохими людьми, про которых все понятно заранее, еще когда они прикидываются хорошими, но с восторгом рассказывают, как приятно охотиться на птиц, лежа в бассейне, попивая коктейль и стреляя в кружащуюся в небе стаю. С афоризмами житейской мудрости («Тонут не потому, что падают в реку, а потому что душа не хочет выплывать»). С шутками (единственная смешная: «Тебя зовут Тайлер? Ты не похож на Тайлера». – «А на кого я похож?» – «На Брэда»). С суровым небритым героем, которому за кадром перед каждым дублем поправляют падающую на лоб прядь (считается, что Хемсворту это очень идет). С благородством (раньше на таком специализировался Брюс Уиллис, спасавший на экране всех подряд вопреки собственной выгоде и здравому смыслу). И с лютой, непрекращающейся бойней.