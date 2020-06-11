Как пройдет 100-й фестиваль в Зальцбурге

Однако тем, кто еще зимой заказал билеты, предвкушая незабываемые дни в Зальцбурге, пока рано радоваться. В условиях ограниченного числа мероприятий и мест администрация в ближайшие недели обещает подобрать комплекты билетов, по возможности учитывая все пожелания. С 29 июня билеты будут доступны для друзей фестиваля, с 6 июля найти альтернативный вариант смогут те, кто заказывал билеты на отмененные мероприятия, а 13 июля в свободную продажу поступит то, что останется. Остатки – если они будут – станут показателем готовности (или неготовности) людей посещать большой фестиваль, ради которого надо отправиться в поездку. Зальцбург традиционно принимает публику со всего мира, но кто, кроме граждан Евросоюза, сможет доехать до него этим летом, – пока большой вопрос. В том числе и для россиян.