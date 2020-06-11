Как пройдет 100-й фестиваль в Зальцбурге

Как пройдет 100-й фестиваль в ЗальцбургеЧто будет с билетами, сроками и программой важнейшего музыкального форума
Обязательные маски, билеты по паспорту, шахматная рассадка, строгая социальная дистанция – все это ждет гостей юбилейного Зальцбургского фестиваля вместо привычных толп нарядной публики и зевак, длинных антрактов с шампанским под открытым небом, объятий и бурного обмена впечатлениями. Кроме этого, фестиваль станет короче: вместо 18 июля он откроется 1 августа, а закончится по прежнему расписанию – 30 августа.
Но руководители форума не теряют оптимизма. Они напоминают, что идея фестиваля рождалась в атмосфере Первой мировой войны, на фоне чудовищных исторических событий и эпидемии испанки, что он был задуман в первую очередь как мощный гуманистический и антикризисный жест. Только искусство может примирить людей и народы, был убежден режиссер Макс Рейнхардт, чья постановка пьесы «Имярек» Гофмансталя в августе 1920 г. стала отправной точкой в истории Salzburger Festspiele.
Конечно, не так все мы видели столетие фестиваля, куда ежегодно устремляются миллионы любителей музыки и просто приятного времяпрепровождения в австрийском городке и его живописных окрестностях. В юбилейный год эпидемия грозно и жестоко напомнила о главной миссии искусства: не развлечение, а источник смыслов, дающих пищу сердцу и уму.
Сокращения, замены, переносы
То, что фестиваль состоится, – само по себе чудо, хотя его руководство с самого начала, когда из-за эпидемии коронавируса один за другим отменились Пасхальный зальцбургский и фестиваль на Пятидесятницу, заняло внешне спокойную выжидательную позицию, определив три временные точки принятия решений (хотя можно представить себе, сколько нервов отняла ситуация у форума с миллионным – в евро – бюджетом). В соответствии с планом в конце мая объявили, что фестивалю быть, а 9 июня опубликовали обновленную программу. В ней вместо 200 событий – 100, вместо 16 площадок – 8, что по нынешним временам тоже немало.
Сильнее всего пострадал оперный блок: из семи запланированных постановок уцелела одна «Электра» – знаковое название для Зальцбурга, объединяющее имена композитора Рихарда Штрауса, драматурга Гуго фон Гофмансталя и режиссера Макса Рейнхардта, стоявших у истоков фестиваля. Опера длиной в 100 минут вписывается в рекомендованный формат, она и в обычной жизни идет без антракта. «Электра» в постановке Кшиштофа Варликовского откроет фестиваль 1 августа, главные женские партии исполнят Асмик Григорян и Аушрине Стундите.
Сохранили в афише и имя Моцарта, другого важнейшего для Зальцбурга композитора. Однако вместо «Дон Жуана» в постановке Теодора Курентзиса и Ромео Кастеллуччи (претендовавшего на статус главного оперного события) и «Волшебной флейты» покажут экстренную замену – «Так поступают все женщины». Режиссер Кристоф Лой готовит созвучную моменту облегченную постановку, которая потребует минимума сценографии и репетиций. Но удовольствие публика наверняка получит: в команде легкого на руку Лоя изумительные молодые солисты – Марианна Кребасса, Эльза Драйсиг, Леа Десандр, а также наш Богдан Волков в роли Феррандо. За пульт Венского филармонического оркестра встанет Йоанна Малльвиц, она будет первой женщиной – дирижером-постановщиком в истории фестиваля. Так как все мероприятия фестиваля анонсированы без антракта, потенциальные зрители гадают, заставят ли их почти три часа сидеть в зале, сделают купюры или все-таки антракт? Кстати, на своем месте маску можно будет снять.
Все, что выпало из оперной афиши в этом году, обещают показать следующим летом, а это «Тоска» с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым, «Борис Годунов» с Ильдаром Абдразаковым и большой командой русских певцов, «Дон Паскуале» с Чечилией Бартоли, а также «Intolleranza 1960» («Нетерпимость») Луиджи Ноно. Последняя прозвучала бы сегодня как никогда актуально: опера рассказывает о скитаниях алжирского рабочего-эмигранта на фоне забастовок и массовых демонстраций. У Маркуса Хинтерхойзера есть острое ощущение Zeitgeist (духа времени), и это делает его выдающимся интендантом, пусть даже пока «Нетерпимость» остается лишь в буклете.
Современная музыка пострадала не меньше оперы: полностью отменен цикл «Время с Фелдманом» и исполнение его оперы «Neither». В остальном концертная афиша осталась впечатляющей. С сольными программами выступят Чечилия Бартоли, Хуан Диего Флорес, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, Маттиас Гёрне, Соня Йончева, пианисты Григорий Соколов, Даниэль Баренбойм, Даниил Трифонов, Андраш Шифф. За пультом Венского филармонического оркестра – Андрис Нелсонс, Риккардо Мути, Кристиан Тилеман, Густаво Дудамель. Не обойдется фестиваль без традиционных утренних программ музыки Моцарта и выступлений «Камераты Зальцбург», а под занавес два концерта даст Берлинский филармонический оркестр с Кириллом Петренко.
Что будет с билетами
Однако тем, кто еще зимой заказал билеты, предвкушая незабываемые дни в Зальцбурге, пока рано радоваться. В условиях ограниченного числа мероприятий и мест администрация в ближайшие недели обещает подобрать комплекты билетов, по возможности учитывая все пожелания. С 29 июня билеты будут доступны для друзей фестиваля, с 6 июля найти альтернативный вариант смогут те, кто заказывал билеты на отмененные мероприятия, а 13 июля в свободную продажу поступит то, что останется. Остатки – если они будут – станут показателем готовности (или неготовности) людей посещать большой фестиваль, ради которого надо отправиться в поездку. Зальцбург традиционно принимает публику со всего мира, но кто, кроме граждан Евросоюза, сможет доехать до него этим летом, – пока большой вопрос. В том числе и для россиян.
Есть надежда, что ситуация может развиваться не только по отрицательному сценарию: в Австрии культурный сектор – важная статья экономики, он оказывает серьезное влияние на политику. В июне концерты с ограниченным числом зрителей уже регулярно проводят Венский филармонический оркестр и Венская опера, а Фестиваль старинной музыки в Инсбруке также объявил, что пройдет в августе.
100-й Зальцбургский фестиваль пройдет с 1 по 30 августа