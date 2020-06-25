Борис Гребенщиков выпустил «Знак Огня»

Между альбомами «Архангельск» (2011) и «Соль» (2014) на какой-то момент показалось, что Гребенщиков стал склоняться к популярной точке зрения о том, что сама форма альбома исчерпала себя – он начал выкладывать в сеть то одиночные песни, то синглы из двух-трех композиций. Тогда же в его творчестве появились первые признаки того, что кто-то называет «протестностью», кто-то – «рассерженностью»: в «Губернаторе» и «Празднике урожая во дворце труда» трудно было не увидеть параллелей с реальностью. Но Гребенщиков не был бы самим собой, т. е. большим художником, если бы разрозненные песни не собрались в единые полотна. Как ни крути, романы до сих пор продаются лучше, чем сборники рассказов, а отдельные рассказы пропадают в глубинах сети ли, толстых ли журналов. То же и с песнями. И потому появилась «Соль», злая и горькая – и да, еще и «смелая», как писали некоторые рецензенты, «сатира», а на деле просто констатация происходящего, облеченная в строгую и законченную поэтическую форму. Потому четыре года спустя новые песни собрались во «Время N» – альбом, простершийся от выговаривания боли и гнева в «Сякухачи» и «Темном, как ночь» до «путешествия из тьмы к свету», о котором не раз упоминал сам БГ, в «Крестовом походе птиц».