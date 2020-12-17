Джон Ле Карре: писатель-шпион

В ряду, в который большинство людей с ходу поставит Артура Конан-Дойля, Агату Кристи и еще буквально несколько фамилий, Джон Ле Карре (настоящее имя – Дэвид Джон Мур Корнуэлл) стал последним. В этот ряд великих авторов детективов больше уже никто не попадет. Биография Джона Ле Карре во многом под стать его романам. Он оставил след не только в литературе, но также в кино и даже немного в российской политике.