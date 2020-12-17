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Джон Ле Карре: писатель-шпион

Краткий гид по жизни, творчеству и культурному влиянию великого автора детективов
Юрий Яроцкий
John MACDOUGALL / AFP

В ряду, в который большинство людей с ходу поставит Артура Конан-Дойля, Агату Кристи и еще буквально несколько фамилий, Джон Ле Карре (настоящее имя – Дэвид Джон Мур Корнуэлл) стал последним. В этот ряд великих авторов детективов больше уже никто не попадет. Биография Джона Ле Карре во многом под стать его романам. Он оставил след не только в литературе, но также в кино и даже немного в российской политике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных