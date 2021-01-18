Кантемир Балагов снимет для HBO пилот сериала по игре The Last of Us

Балагов попал в примечательную компанию: шоураннером сериала станет Крэйг Мэйзин, сценарист «Чернобыля», а продюсером – Нил Дракманн, создатель оригинальных видеоигр. Российский режиссер в своем посте отметил новых коллег, пообещав им, что «шоу будет очень хорошим», а также поблагодарил продюсера Александра Роднянского «за веру, поддержку и терпение».