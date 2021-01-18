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Кантемир Балагов снимет для HBO пилот сериала по игре The Last of Us

Российский режиссер сам ярый поклонник этой игры
Кирилл Шамсутдинов
Евгений Разумный / Ведомости

Впервые в истории для съемки пилота потенциального блокбастера на канале HBO выбран российский режиссер. Первую серию киноверсии компьютерной игры The Last of Us (TLOU) снимет Кантемир Балагов, автор призера Каннского фестиваля «Дылды» – фильма, который назвал одним из своих любимых экс-президент США Барак Обама.

Балагов попал в примечательную компанию: шоураннером сериала станет Крэйг Мэйзин, сценарист «Чернобыля», а продюсером – Нил Дракманн, создатель оригинальных видеоигр. Российский режиссер в своем посте отметил новых коллег, пообещав им, что «шоу будет очень хорошим», а также поблагодарил продюсера Александра Роднянского «за веру, поддержку и терпение».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных