Кантемир Балагов снимет для HBO пилот сериала по игре The Last of Us

Кантемир Балагов снимет для HBO пилот сериала по игре The Last of UsРоссийский режиссер сам ярый поклонник этой игры
Впервые в истории для съемки пилота потенциального блокбастера на канале HBO выбран российский режиссер. Первую серию киноверсии компьютерной игры The Last of Us (TLOU) снимет Кантемир Балагов, автор призера Каннского фестиваля «Дылды» – фильма, который назвал одним из своих любимых экс-президент США Барак Обама.
Балагов попал в примечательную компанию: шоураннером сериала станет Крэйг Мэйзин, сценарист «Чернобыля», а продюсером – Нил Дракманн, создатель оригинальных видеоигр. Российский режиссер в своем посте отметил новых коллег, пообещав им, что «шоу будет очень хорошим», а также поблагодарил продюсера Александра Роднянского «за веру, поддержку и терпение».
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