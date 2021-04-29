Московские рестораны готовятся войти в гид Michelin

В общем, глядя на заполненные залы, на обновляемые меню, на строящиеся к летнему сезону веранды, опасения 2020 г. действительно кажутся сейчас преувеличенными. И лишнее свидетельство стабилизации ситуации на рынке – визит в Москву в декабре Гвендаля Пулленека, директора Michelin Travel Partner, который приехал, чтобы анонсировать выход «Красного гида» в 2021 г.