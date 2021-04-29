Московские рестораны готовятся войти в гид Michelin

Московские рестораны готовятся войти в гид MichelinИнспекторам Michelin будет что оценивать
Большинство московских ресторанов, как показали время и статистика, смогли довольно быстро справиться с последствиями локдауна и ограничительных мер: по данным Мосстата, оборот общественного питания в январе – феврале 2021 г. составил 34,6 млрд руб., или 99,8% к январю – февралю 2020 г.
«Огладываясь сегодня назад, мы понимаем, что рестораны отделались легким испугом», – говорит ресторатор Александр Раппопорт. Все сильные игроки во время пандемии выжили, а заодно избавились и от балласта – от ресторанов с невнятной концепцией, соглашается Мария Тюменева, директор коммуникационного агентства «Аппетитный маркетинг», специализирующегося на продвижении ресторанов.
В общем, глядя на заполненные залы, на обновляемые меню, на строящиеся к летнему сезону веранды, опасения 2020 г. действительно кажутся сейчас преувеличенными. И лишнее свидетельство стабилизации ситуации на рынке – визит в Москву в декабре Гвендаля Пулленека, директора Michelin Travel Partner, который приехал, чтобы анонсировать выход «Красного гида» в 2021 г.