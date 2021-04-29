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Московские рестораны готовятся войти в гид Michelin

Инспекторам Michelin будет что оценивать
Анна Вышинская
Sartoria Lamberti

Большинство московских ресторанов, как показали время и статистика, смогли довольно быстро справиться с последствиями локдауна и ограничительных мер: по данным Мосстата, оборот общественного питания в январе – феврале 2021 г. составил 34,6 млрд руб., или 99,8% к январю – февралю 2020 г.

«Огладываясь сегодня назад, мы понимаем, что рестораны отделались легким испугом», – говорит ресторатор Александр Раппопорт. Все сильные игроки во время пандемии выжили, а заодно избавились и от балласта – от ресторанов с невнятной концепцией, соглашается Мария Тюменева, директор коммуникационного агентства «Аппетитный маркетинг», специализирующегося на продвижении ресторанов.

В общем, глядя на заполненные залы, на обновляемые меню, на строящиеся к летнему сезону веранды, опасения 2020 г. действительно кажутся сейчас преувеличенными. И лишнее свидетельство стабилизации ситуации на рынке – визит в Москву в декабре Гвендаля Пулленека, директора Michelin Travel Partner, который приехал, чтобы анонсировать выход «Красного гида» в 2021 г.

Рестораторы всегда готовы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных