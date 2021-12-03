Режиссер Эдуард Бояков сообщил «Ведомостям» о запуске нового театра

Режиссер Эдуард Бояков сообщил «Ведомостям» о запуске нового театраПартнерами могут стать бывшие попечители МХАТа, МТС и Захар Прилепин
Бывший художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков и бывшие попечители театра запускают новый театр, сообщил «Ведомостям» сам Бояков. «Мы решили создать новый театр вместе с ушедшими вслед за мной попечителями МХАТа – группой УГМК и «Институтом культурной политики». Также в завершающей стадии находятся переговоры об участии в этом проекте МТС», – сказал Бояков.
Запуск нового проекта, по его словам, ожидается в начале 2022 г., активные репетиции должны стартовать весной, а первые спектакли – осенью следующего года. Название будущего театра Бояков не назвал.
Совет попечителей МХАТа был создан в 2020 г. на базе фонда «Институт культурной политики», в его состав входят гендиректор УГМК Андрей Козицын, коммерческий директор УГМК Игорь Кудряшкин, председатель совета директоров «Ростсельмаша» Константин Бабкин, президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов и др. За сезон 2020/21 г. совет привлек на новые постановки театра 150 млн руб. Эти средства были направлены на выпуск спектаклей «Нюрнбергский вальс», «Лавр», «У премьер-министра мало друзей» и др.
1 ноября Бояков, ставший худруком МХАТ им. М. Горького декабре в 2018 г., сообщил на своей странице в Facebook об увольнении. После ухода Боякова из МХАТ Совет попечителей прекратил сотрудничество с театром. По решению Минкультуры, которое является учредителем МХАТа 27 октября у МХАТ сменился генеральный директор – на этой должности Олега Михайлова сменил Владимир Кехман. Новый гендиректор театра, как утверждает Бояков, и предложил ему написать заявление об уходе по собственному желанию.
Свое решение «попрощаться с Бояковым» Кехман в интервью телеканалу «Москва-24» объяснил рядом причин, среди которых – финансовая. По его словам, к моменту его прихода в МХАТ на счетах театра были 2 млн руб. и платить зарплату было нечем. «Мы встретились еще раз с Эдуардом и и.о. гендиректора Олегом Михайловым. Они попытались мне рассказать, где деньги, но не смогли этого сделать», – пояснил Кехман. Также он рассказал, что в театре был серьезный конфликт между теми людьми, которые работали с Эдуардом Бояковым, и теми, кто работал с Татьяной Дорониной (до декабря 2018 г. она была художественным руководителем МХАТа, а потом стала президентом театра).
Возможное партнерство с МТС обсуждалось еще во время работы Боякова в МХАТе, рассказал он. Но эти переговоры осложнялись тем, что коммерческому оператору сложно инвестировать в работу государственного театра. Когда Бояков предложил компании партнерство с частным проектом, переговоры быстро продвинулись вперед, отметил режиссер. По его словам, предполагается, что МТС будет сотрудничать с театром на базе своего подразделения «МТС Энтертейнмент», которое развивает концертные площадки по всей стране. Во многих постановках театр будет использовать современные технологии, видео и др., будет ставить иммерсивные спектакли.
Размер инвестиций в театр от партнеров Бояков не раскрывает. Но по его словам, постановка одного спектакля в среднем стоит 15-20 млн руб., а большого проекта – порядка 30 млн руб. Основным инвестором проекта будет УГМК, добавил он.
Среди творческих партнеров по новому проекту, Бояков называет писателя Захара Прилепина, который был его заместителем по работе во МХАТе и остался на своей должности после его ухода. Сейчас, по словам Боякова, Прилепин готов перейти в его новый проект.
Новая структура будет сотрудничать с государством, но на условии государственно-частного партнерства, говорит Бояков. «Театр будет в большой степени мобильным, у него не будет какой-то отдельной постоянной площадки. Мы будем делать спектакли на разных площадках», – рассказал он.
Сейчас, по словам Боякова, основной костяк творческой труппы создаваемого театра составляют выходцы из МХАТа – около 20-30 человек. Бояков уже ведет переговоры о новых постановках. «Мы разговариваем с Леонидом Якубовичем, обсуждаем с ним новую постановку «Скупого» Мольера. Это будет супер-спектакль», – рассказал Бояков. Также ведутся переговоры с МХАТом о выкупе прав на постановку спектакля «Лавр». Участие в «Лавре» обсуждается с актером Дмитрием Певцовым. «Всем понятно, что «Лавр» не будет играться во МХАТе. Мы либо купим права, либо просто сделаем новую редакцию. Наши попечители ведут переговоры с МХАТом», – заявил Эдуард Бояков.
Уже начинает репетировать в партнерстве с новым театром режиссер спектаклей «Чудесный грузин» и «Снежной королевы» Рената Сатириади, сообщил Бояков. Также большим спектаклем станет работа по роману Андрея Рубанова «Хлорофилия». Этот спектакль будет ставить лично Бояков, сказал он. Также планируется спектакль по роману Федора Достоевского «Братья Карамазовы».
Константин Бабкин в разговоре с «Ведомостями» подтвердил информацию о своем общении с Бояковым, сообщил, что с «удовольствием посмотрит» его новые проекты, но уточнил, что не знает о них. Представитель МТС отказался от комментариев. Захар Прилепин не ответил на звонок корреспондента «Ведомостей». Представители УГМК и «Синергии» пока не ответили на запрос «Ведомостей».