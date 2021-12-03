Режиссер Эдуард Бояков сообщил «Ведомостям» о запуске нового театра

Свое решение «попрощаться с Бояковым» Кехман в интервью телеканалу «Москва-24» объяснил рядом причин, среди которых – финансовая. По его словам, к моменту его прихода в МХАТ на счетах театра были 2 млн руб. и платить зарплату было нечем. «Мы встретились еще раз с Эдуардом и и.о. гендиректора Олегом Михайловым. Они попытались мне рассказать, где деньги, но не смогли этого сделать», – пояснил Кехман. Также он рассказал, что в театре был серьезный конфликт между теми людьми, которые работали с Эдуардом Бояковым, и теми, кто работал с Татьяной Дорониной (до декабря 2018 г. она была художественным руководителем МХАТа, а потом стала президентом театра).