«Одиннадцать молчаливых мужчин»: футбол, политика и немного любви

Тем временем англичане готовятся к встрече русских не только на футбольных полях, но и в редакциях газет. Эбби – журналист одного из изданий и по совместительству девушка ведущего игрока «Челси» Томми Лоутона. Ради серии увлекательных статей о визите советских футболистов в Британию она решает влюбить в себя лучшего игрока «Динамо». После первой игры выбор молодой хищницы падает на Всеволода Боброва...