«Одиннадцать молчаливых мужчин»: футбол, политика и немного любви

«Одиннадцать молчаливых мужчин»: футбол, политика и немного любвиВ кинопрокат вышла спортивная драма Алексея Пиманова о британском турне московского «Динамо» в 1945 году
Лента повествует о легендарном выезде московского «Динамо» в Великобританию, где команда, собранная отчасти из футболистов-фронтовиков, в серии четырех товарищеских матчей обыграла ведущие профессиональные клубы Англии, Шотландии и Уэльса с общим счетом 19:9. На глазах у 275 000 англичан (в общей сложности) советские спортсмены прорубали для национальной Федерации футбола путь в ФИФА, показав всему миру, что изнуренный войной народ готов строить полноценную мирную жизнь, где найдется место и большому спорту.
Ноябрь 1945 г. Чемпион СССР ФК «Динамо» мчит на маленьком самолете к Туманному Альбиону, чтобы схлестнуться с сильнейшими футболистами мира. В бой команду ведет Михаил Якушин (Павел Трубинер, известен по сериалам «Великая», «Гостиница «Россия»), тренер, имеющий опыт игры с англичанами. Команда усилена футболистом клуба ЦДК Всеволодом Бобровым (Макар Запорожский, известен по сериалам «Метод», «Триггер») – индивидуалистом, не желающим вписываться в коллектив соперников по домашнему чемпионату.
Тем временем англичане готовятся к встрече русских не только на футбольных полях, но и в редакциях газет. Эбби – журналист одного из изданий и по совместительству девушка ведущего игрока «Челси» Томми Лоутона. Ради серии увлекательных статей о визите советских футболистов в Британию она решает влюбить в себя лучшего игрока «Динамо». После первой игры выбор молодой хищницы падает на Всеволода Боброва...
Дабы сбалансировать великодержавный пафос, к режиссеру, известному по фильму «Крым» (в основе сюжета – события 2014 г.), авторами сценария были приглашены скандальные уральские братья-драматурги – Олег и Владимир Пресняковы (известны по пьесам «Изображая жертву», «Половое покрытие», «Кастинг»). Видимо отдавая дань программе «Человек и закон» (Пиманов известен как ее ведущий), сценаристы усилили футбольную тему детективной составляющей и заполировали мелодрамой.
Опереточные гангстеры, жаждущие поднять денег на ставках, идут по пятам советских спортсменов, пытаясь то подкупить, то отравить, то убить, не преуспевая, однако, ни в одной из дисциплин. Существенно тормозят развитие амурные сцены, сбивающие темп повествования. Безыскусное обольщение англичанкой русского происхождения советского форварда, чья ледяная страсть внезапно вспыхивает на ровном месте, – все это вызывает только недоумение. В итоге трескотня репортера-лазутчицы и неловкие телодвижения кукольных мафиози цементируют рассказ об уникальном успехе отечественного футбола на мировой арене.