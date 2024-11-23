Возвращение к натуре: как календарь Pirelli менялся от эпохи к эпохе

Итальянская Pirelli, один из крупнейших производителей шин в мире, в ноябре выпустила традиционный календарь на 2025 г. Презентация 51-го выпуска, созданного фотографом Итаном Джеймсом Грином и получившего название Refresh and Reveal (можно перевести как «Обновление и раскрытие»), состоялась в Музее естественной истории в Лондоне. В нем 24 фотографии: по черно-белой и цветной на каждого героя. Съемки проходили с мая по июнь в студии и на острове Virginia Key в Майами – это прямая отсылка к первому календарю 1964 г. В Pirelli попытались вернуться к истокам и снова исследовать красоту обнаженного тела. «Ведомости» вспоминают знаковые календари компании и рассказывают, как они менялись в зависимости от времени.