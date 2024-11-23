Возвращение к натуре: как календарь Pirelli менялся от эпохи к эпохе

Возвращение к натуре: как календарь Pirelli менялся от эпохи к эпохеИ как маркетинговый ход шинной компании превратился в самостоятельный бренд
Итальянская Pirelli, один из крупнейших производителей шин в мире, в ноябре выпустила традиционный календарь на 2025 г. Презентация 51-го выпуска, созданного фотографом Итаном Джеймсом Грином и получившего название Refresh and Reveal (можно перевести как «Обновление и раскрытие»), состоялась в Музее естественной истории в Лондоне. В нем 24 фотографии: по черно-белой и цветной на каждого героя. Съемки проходили с мая по июнь в студии и на острове Virginia Key в Майами – это прямая отсылка к первому календарю 1964 г. В Pirelli попытались вернуться к истокам и снова исследовать красоту обнаженного тела. «Ведомости» вспоминают знаковые календари компании и рассказывают, как они менялись в зависимости от времени.
Маркетинговая акция
С календарем Pirelli произошло то же самое, что со звездами ресторанов Michelin или Книгой рекордов Гиннесса. Побочный продукт, призванный рекламировать бренд, обрел собственную жизнь и стал чуть ли не знаменитее изначального товара. Купить календарь напрямую нельзя. 20 000 копий рассылаются в подарок лучшим клиентам и VIP-персонам. Но кое-кто все же выставляет свои экземпляры на продажу: как правило, обычный ценник на eBay – сотни долларов за штуку.
История компании Pirelli началась в 1872 г. в Милане с завода по производству различных товаров из резины – от мячей до костюмов для водолазов. Только спустя десять лет компания занялась тем, что сделало ей имя, – производством шин.
В 1960-х гг. директор по маркетингу британского отделения Pirelli Дерек Форсайт задумался, как можно выделиться на фоне конкурентов. Брелоки и ручки с символикой компании выпускали все, и на этом фоне особняком стояли французские конкуренты из Michelin со своими гидами, но надо было искать другую нишу. Сначала Форсайт планировал выпускать постеры с красавицами вроде тех, что дальнобойщики вешали у себя в кабинах. Но затем он решил пойти дальше и создать целый календарь.
Идея заключалась в том, чтобы запечатлеть 12 самых продаваемых продуктов Pirelli. В календаре 1963 г. женщины в повседневной одежде позировали на фоне или внутри различных транспортных средств. Например, в Гонконге лучше всего продавались велосипедные шины, поэтому модель сидела на велосипеде. Однако об этом опыте почти не упоминают, и официально первым календарем Pirelli считается следующий, на 1964 г.
Форсайт тогда решил, во-первых, сэкономить, а во-вторых, пойти на риски и создать что-то более скандальное и интригующее. Он пригласил фотографа Роберта Фримана поехать на испанский остров Майрока. К тому времени Фриман был известен, но не очень широко: он работал на газету Sunday Times и журнал Queen, а также успел съездить в СССР и даже заснять Никиту Хрущева. Уже после Pirelli Фриман прославился, сотрудничая с The Beatles и создав культовые обложки для их альбомов.
Форсайт и Фриман сняли виллу на испанском острове Майорка, взяли с собой профессиональную модель Джейн Ламб и, ради экономии, жену Фримана Сонни в качестве второй модели. Без визажистов, стилистов, осветителей и прочих ассистентов вся компания работала, попутно купаясь в море и развлекаясь.
Так получился календарь на 1964 г. Весьма сексуальный, хотя по нынешним временам его бы назвали почти пуританским. Вообще, на всех первых календарях Pirelli модели одеты или же прикрываются руками – общественные нравы осуждали наготу. Самая провокационная фотография, пожалуй, – за июль 1964 г., где кадр обрезан чуть ниже пупка. Как говорил один из фотографов более поздних календарей Гарри Пеккинотти, в те времена и намек на сосок было опубликовать проблематично.
От греха подальше календарь даже не послали в штаб-квартиру Pirelli в Милане – вдруг начальству не понравится? Его раздали как подарок дилерам и ключевым клиентам. Но Форсайт и Фриман попали в яблочко. О календаре заговорили, и на следующий год было решено снимать его продолжение.
В календаре на 1965 г. уже прослеживаются черты, общие для всех последующих изданий. Принцип Pirelli: известному фотографу дают практически полную творческую свободу. Он зовет интересных ему моделей (как говорил автор календарей 2005 и 2008 гг. Патрик Демаршелье: «Каждая девушка, которую мы выбираем, говорит «да».), и получается своеобразный срез времени. Как писал журнал Vogue, «календарь Pirelli – самый захватывающий способ следить, как меняется мир».
Рывок к откровенности
Календарь 1965 г. снимали на юге Франции, в солнечном Провансе. Поручили его Брайану Даффи – одному из главных фотографов моды того времени, а следующий делал Питер Кнапп. Правда, оба были куда сдержаннее и целомудреннее, чем произведение Фримана и Форсайта.
А вот в 1967 г. ничего не вышло. В чате коллекционеров календарей предполагают, что в то время в Италии развернулся широкий общественный дискурс, не грешно ли эксплуатировать женское тело как объект вожделения. Поэтому итальянская штаб-квартира Pirelli решила перестраховаться. Интересно, что в Британии издательство Mears & Caldwell (то самое, где выходили прежние календари) выпустило на 1967 г. календарь под названием Calart. В нем Pirelli упоминалось в сноске с копирайтом, поскольку весь выпуск состоял из фотографий из трех прошлых календарей.
На 1968 г. в Pirelli снова решили выпустить календарь, хотя это оказалось непросто. Британский фотограф Гарри Пеккинотти поехал с моделями в Тунис. Съемки часто приходилось прерывать: местные мусульмане были против обнаженных женщин. Затем в стране начались антиизраильские беспорядки, и группа была вынуждена срочно покинуть ее. Опасаясь, что власти конфискуют отснятый материал, муж одной из моделей тайно вывез его.
Календарь на следующий год тоже поручили Пеккинотти, и он от греха подальше поехал снимать в Калифорнию. Профессиональных моделей нанимать не стали, и этот календарь – скорее зарисовка из жизни молодежи.
Затем Pirelli сделала просто рывок в откровенности. В 1970 г. француз Франсис Джакобетти отправился на Багамы и на многих фотографиях сделал акцент на сосках. Его замысел имел успех, и в следующем году Джакобетти поехал на Ямайку, где снял моделей топлесс. С тех пор откровенные фото стали визитной карточкой Pirelli.
В 1972 г. фотографом впервые стада женщина – француженка Сара Мун. Она сменила стиль календаря. Если до этого он выходил с профессиональными четкими фото, то Мун сняла в собственной манере. Ее снимки слегка размыты, словно не хватает освещенности. Они напоминают картины импрессионистов и по духу, и по стилю: модели позировали в пышных юбках, пеньюарах, шляпках. Впрочем, после этого опыта календарь вернулся к фотографам-мужчинам и реалистичности.
След от шин
В марте 1974 г. Pirelli огорошила поклонников: выпуск календаря завершается. Эта новость, как скромно написано на сайте компании, «вызвала гораздо больше возмущения в британских и международных СМИ, чем сам запуск, что было верным признаком растущего успеха календаря».
Позже Дерек Форсайт, который придумал первый календарь, рассказывал The Guardian: руководство смущало, что о календаре говорили куда больше, чем о главной продукции компании, и его бренд стал затмевать бренд шин. К тому же стоимость производства календаря постоянно росла, а на дворе был нефтяной кризис, и компания экономила как могла.
Календарь исчез, а вот память о нем – нет. Про феномен календаря Pirelli писали статьи и книги, выпускали сборники лучших фото, а в 1980 г. галерея Тейт наделала шуму, выкупив в свою коллекцию экземпляр календаря 1973 г. за 44 фунта – по нынешним деньгам это около £200 (около 25 000 руб.).
В конце концов в Pirelli решили, что календарь – слишком хороший маркетинговый инструмент, чтобы от него отказываться. В 1984 г. вышел очередной выпуск, и с тех пор перерыв был только один раз – в ковидном 2021 г.
Похоже, в Pirelli долго размышляли, как бы совместить шины и обнаженных девушек. Это была непростая задача. Немецкий фотограф Уме Оммер решил эту проблему оригинально. В каждой его фотографии для календаря-1984 есть след протектора. Где-то это следы шин на песке, где-то это аллюзия в виде тени или разложенных на пляже лежаков. А в ряде снимков протектор отпечатан на ягодицах моделей. К счастью, это не стало традицией, и отпечатки протекторов вскоре исчезли из календарей.
Pirelli перестала настаивать, чтобы в календаре можно было найти аллюзии на шины (например, в оборках платья) в 2003 г., сообщает официальный сайт компании. Тогда у компании сменилось руководство, редакция календаря перебралась в штаб-квартиру в Милан, и заодно было снято одно из немногих требований к фотографиям.
Дорогу мужчинам
Календарь на 1986 г. снимал Хельмут Ньютон. На каждой фотографии есть минимум одна шина. Из-за «семейных обстоятельств» (так официально прокомментировала Pirelli) работу Ньютон так и не закончил. Потраченные средства списали, а фотографа срочно заменили на Берта Стерна, который совместил обнаженных девушек и живопись.
Ньютон погиб в ДТП в начале этого века. А в 2014 г., когда пришло время выпускать юбилейный календарь, Pirelli достала из архива его негативы, обработала их и выпустила черно-белый ретрокалендарь с моделями 1980-х.
В 1987 г. фотограф Теренс Донован выбрал для календаря исключительно темнокожих моделей (включая 16-летнюю Наоми Кэмпбелл). Для того времени это был смелый ход, поэтому перед Барри Латиганом, который делал следующий календарь, встала непростая задача: как выделиться на фоне предшественника? В итоге он впервые включил в него мужчину. Правда, закатал его полностью, включая лицо, в черный костюм со следами протектора.
Мужчины с открытыми лицами появятся на календарях только с 1998 г., когда американский фотограф Брюс Уэбер посвятит отдельные страницы музыкантам Боно и Би Би Кингу, актеру Эвану Макгрегору и серфингисту Келли Слейтеру.
Один из ярких календарей вышел в 1990 г. Артур Элгорт впервые в истории Pirelli сделал его полностью черно-белым и обыграл Олимпийские игры и работы немецкого кинорежиссера Лени Рифеншталь. Женщины (как правило, в набедренных повязках) метают копье, бегут марафон, стреляют из лука, прыгают через барьеры… А через два года его коллега Клайв Эрроусмит затронет тему, которая на слуху и сейчас: он посвятит календарь квадроберам.
Прощание со стереотипами
Из-за перерывов в выпуске календарей юбилейные номера не совпадали с юбилеями проекта по годам. Так, 40-й календарь вышел в 2013 г. Чтобы выделить его, съемку доверили не гламурному фотографу, а документалисту Стиву Маккарри. Тому самому, который снял афганскую девочку из лагеря беженцев с пронзительным взглядом для обложки National Geographic 1985 г.
Редкий (но не исключительный) для Pirelli случай: все модели Маккарри полностью одеты. Он отправился в Рио-де-Жанейро и сделал героинями моделей и актрис, которые занимались благотворительностью. Вместе с 23 портретами девушек он поместил 11 снимков города. Но не обошлось без новшеств. Он стал первым, кто снял явно беременную женщину – бразильскую супермодель Адриану Лиму. Де-юро первая беременная модель, Эстер де Йонг, появилась в календаре Pirelli в 2004 г. Но у нее был ранний срок, к тому же снимок отретушировали.
Маккарри отошел от еще одной современной традиции Pirelli и на одном из снимков запечатлел не знаменитость, а никому не известную уличную торговку фруктами. «Меня не интересовали пляжные снимки, – говорил он The Guardian. – Меня интересовала реальная жизнь».
Еще более революционно поступила Энни Лейбовиц (автор фотографии Йоко Оно в объятиях обнаженного Джона Леннона). Для календаря 2016 г. она отобрала женщин не из-за их красоты, а за их заслуги. Теннисистка Серена Уильямс, Йоко Оно, которой к тому времени перевалило за 80 лет, стендап-актриса Эми Шумер – все они явно не вписывались в стандарты топ-моделей. «Наряду с журналом Playboy, принявшим в октябре 2015 г. решение отказаться от обнаженной натуры на своих страницах, этот шаг календаря Pirelli дает некоторые основания полагать, что мы вступили в переходный период отношения к эксплуатации женской сексуальности», – писала The New York Times. А Эми Шумер в традициях стендап-выступлений твитнула: «Красивая, грубая, сильная, худая, толстая, симпатичная, уродливая, сексуальная, отвратительная, безупречная женщина. Спасибо, Энни Лейбовиц».
Морщины суперзвезд
В следующем году Петер Линдберг продолжил тему. Это была его третья работа для календаря после 1996 и 2002 гг. В 2017 г. он собрал своих старых знакомых: Николь Кидман, Кейт Уинслет, Хелен Миррен, Джулианну Мур и других суперзвезд. Но они обнажились не в прямом, а в переносном смысле. Практически без ретуши, снятые крупным планом, эти снимки демонстрировали их несовершенства: морщинки вокруг глаз, неровности кожи…
Кейт Уинслет признавалась, что специально просила сфотографировать ее руки: «Ведь сейчас, когда мне 40, они выглядят совсем не так, как в мои 20 или 30 лет. Я люблю смотреть на них. Я хочу, чтобы люди знали, какая я на самом деле. Нас постоянно пытаются заставить выглядеть лучше, моложе, свежее».
Следующие выпуски тоже рушили стереотип, что календарь Pirelli – это любование обнаженным женским телом. В 2018 г. вышла буффонада на тему «Алисы в стране чудес». Календарь-2020 воссоздал эпоху Ромео и Джульетты. Правда, между ними, в 2019 г., Альберт Уотсон умудрился вклинить несколько страниц с ню (например, рядом лежат обнаженные Сергей Полунин и Летиция Каста), но его основной посыл был отнюдь не в этом: он говорил, что воссоздавал в фотографиях кино о мечтах четырех женщин и их решимости достичь своих целей.
В 2021 г. календарь не выходил из-за ковида. А в 2022 г. его автором стал нестандартный фотограф, музыкант Брайан Адамс (сам он появился на странице с декабрем). Рассказанная им история – это попытка показать жизнь музыканта: подготовка к выходу на сцену в гримерной, скитание по отелям во время туров, прохождение паспортного контроля на границе.
Календарь за 2023 г., посвященный музам, и юбилейный 2024-й с названием «Неподвластные времени» тоже мало похожи на продукцию Pirelli образца прошлого века. Но сейчас, как пишет компания, фотограф Этан Джеймс продемонстрировал чувственный подход к своим темам и вернулся к истокам календаря и его поиску красоты, раскрываемой через тело. Формулировку про возвращение к истокам использует и сама Pirelli на своем сайте. Календарь на 2025-й не зря назвали Refresh and Reveal («Обновление и раскрытие»). Pirelli снова публикует полуобнаженных красавиц: на его страницах Чон Хоён из «Игры в Кальмара», певица Элоди Ди Патрици, телеведущая Падма Лакшми и другие.
Кстати, среди них есть и двое мужчин: актеры Винсан Кассель и Джон Бойег. «Мы возвращаемся к истокам календаря и прославляем тело теми способами, которые отражают нынешние представления», – подытожил автор календаря, фотограф Итан Джеймс Грин.
Календарь Pirelli возвращается к своим истокам – красивые тела, чья нагота едва прикрыта, объясняет журнал Nuvo.