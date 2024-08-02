8 августа в прокат выходит новая картина Званцовой «Ячейка общества» – ее личный взгляд на «погоду в доме» одной молодой семьи. Кино не про измену или мытарства в ретроградном обществе, как в «Анне Карениной», а, скорее, про инфантилизм тридцатилетних, уже обзаведшихся собственными детьми, но неспособных взять ответственность за свою жизнь.