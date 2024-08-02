«Сейчас бы я подобных компромиссов себе уже не позволила»Соавтор «Оттепели» и режиссер «Частицы вселенной» о природе инфантилизма и хрупкости жизни
В российском кинематографе у режиссера и сценариста Алены Званцовой своя тема. Из фильма в фильм она исследует «искусство легких касаний» – взаимоотношения близких людей, сложный и внутренне противоречивый мир с его ежедневными выборами. Для нее и «Оттепель» – повод рассказать о кризисе среднего возраста, и космос в «Частице вселенной» – пространство, где обострены земные чувства героев.
8 августа в прокат выходит новая картина Званцовой «Ячейка общества» – ее личный взгляд на «погоду в доме» одной молодой семьи. Кино не про измену или мытарства в ретроградном обществе, как в «Анне Карениной», а, скорее, про инфантилизм тридцатилетних, уже обзаведшихся собственными детьми, но неспособных взять ответственность за свою жизнь.
Режиссер и сценарист рассказала в интервью «Ведомостям», каково это – работать с продюсером Валерием Тодоровским и почему в ее проектах обязательно должна быть лавстори.