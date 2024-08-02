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Алена Званцова: «Сейчас бы я подобных компромиссов себе уже не позволила»

Соавтор «Оттепели» и режиссер «Частицы вселенной» о природе инфантилизма и хрупкости жизни
Лариса Малюкова
Режиссер Алена Званцова/ Евгения Новоженина / РИА Новости

В российском кинематографе у режиссера и сценариста Алены Званцовой своя тема. Из фильма в фильм она исследует «искусство легких касаний» – взаимоотношения близких людей, сложный и внутренне противоречивый мир с его ежедневными выборами. Для нее и «Оттепель» – повод рассказать о кризисе среднего возраста, и космос в «Частице вселенной» – пространство, где обострены земные чувства героев.

8 августа в прокат выходит новая картина Званцовой «Ячейка общества» – ее личный взгляд на «погоду в доме» одной молодой семьи. Кино не про измену или мытарства в ретроградном обществе, как в «Анне Карениной», а, скорее, про инфантилизм тридцатилетних, уже обзаведшихся собственными детьми, но неспособных взять ответственность за свою жизнь.

Режиссер и сценарист рассказала в интервью «Ведомостям», каково это – работать с продюсером Валерием Тодоровским и почему в ее проектах обязательно должна быть лавстори.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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