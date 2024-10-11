Сергей Сенцов: «Мне не хотелось стать режиссером одной истории»

В ближайшие месяцы на видеосервисе Kion выйдет один из самых ожидаемых проектов предстоящего сезона 2024/25 г. – сериал «Танго на осколках». Премьера первых двух серий прошла в сентябре на фестивале «Новый сезон» в Сочи. Режиссер сериала – Сергей Сенцов, тот самый, чья карьера блистательно началась с «Физрука» и, сделав ряд виражей, в последние пару лет пришла к петербургскому нуару «1703», ироническому драмеди про богатых и не особо счастливых «Престиж». И вот теперь – к «Танго на осколках», мелодраме, приправленной долей мистики. По сюжету главная героиня – успешная женщина (Юлия Снигирь), внезапно овдовев и узнав, что покойный муж ей изменял, выходит из кризиса совершенно неожиданным для себя образом.