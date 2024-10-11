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Сергей Сенцов: «Мне не хотелось стать режиссером одной истории»

Постановщик «Физрука» и «1703» о том, почему каждый раз пытается найти в профессии новые вызовы
Лариса Юсипова
Режиссер Сергей Сенцов/ Пресс-служба фестиваля «Новый сезон»

В ближайшие месяцы на видеосервисе Kion выйдет один из самых ожидаемых проектов предстоящего сезона 2024/25 г. – сериал «Танго на осколках». Премьера первых двух серий прошла в сентябре на фестивале «Новый сезон» в Сочи. Режиссер сериала – Сергей Сенцов, тот самый, чья карьера блистательно началась с «Физрука» и, сделав ряд виражей, в последние пару лет пришла к петербургскому нуару «1703», ироническому драмеди про богатых и не особо счастливых «Престиж». И вот теперь – к «Танго на осколках», мелодраме, приправленной долей мистики. По сюжету главная героиня – успешная женщина (Юлия Снигирь), внезапно овдовев и узнав, что покойный муж ей изменял, выходит из кризиса совершенно неожиданным для себя образом.

В интервью «Ведомостям» Сенцов рассказал, по какой причине не захотел снимать второй сезон «Физрука», что привлекло его в проекте «Танго на осколках» и почему много денег в индустрии – это благо.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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