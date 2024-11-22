Эдвард Бергер: «Это игра во власть»

«Это игра во власть»Оскаровский лауреат в эксклюзивном интервью «Ведомостям» рассказал о своем новом фильме «Конклав»
Немецкий кинорежиссер, сценарист и продюсер Эдвард Бергер приобрел мировую известность благодаря военному эпику «На Западном фронте без перемен». В 2023 г. экранизация романа Эриха Марии Ремарка получила девять номинаций на премию «Оскар», в том числе на главную. В итоге победила в четырех, в числе прочего картина забрала статуэтку в категории «Лучший иностранный фильм».
Бергер обладает редким талантом сочетать размах и драйв с глубоким психологизмом. Поэтому ничего удивительного в том, что американские студии давно заприметили постановщика. И до триумфа «На Западном фронте без перемен» режиссер много снимал сериалы за океаном. В частности, на его счету британо-американское драмеди «Патрик Мелроуз» (2018 г.) с Бенедиктом Камбербэтчем, номинированное на «Золотой глобус» и «Эмми», и триллер «Ваша честь» (2020 г.) с Брайаном Крэнстоном.
Новый проект Бергера, триллер «Конклав», вышел в российский прокат 21 ноября. По сюжету после внезапной кончины папы римского со всего мира в Ватикан съезжаются кардиналы, чтобы выбрать нового главу католической церкви. И во время проведения конклава (конгресса кардиналов) под сводами Сикстинской капеллы плетется заговор, в который оказывается втянут и главный герой – честный кардинал Томас Лоуренс в исполнении Рэйфа Файнса. В основе фильма – одноименный бестселлер британского писателя Роберта Харриса.
«Конклав» был показан на престижных фестивалях в Теллурайде, Торонто, Сан-Себастьяне, где получил высокие оценки критиков. Мировой прокат стартовал 25 октября, и сборы фильма, по данным портала BoxOfficeMojo, уже достигли почти $30 млн.
В эксклюзивном интервью «Ведомостям» Эдвард Бергер рассказал, как превратил электоральную процедуру в триллер, почему уже годами остается верен одному композитору, а также о том, как складывался актерский тандем Рэйфа Файнса и Стэнли Туччи.