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Эдвард Бергер: «Это игра во власть»

Оскаровский лауреат в эксклюзивном интервью «Ведомостям» рассказал о своем новом фильме «Конклав»
Анна Нехаева
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Эдвард Бергер/ Massimo Insabato / Mondadori Portfolio / Sipa USA / Reuters

Немецкий кинорежиссер, сценарист и продюсер Эдвард Бергер приобрел мировую известность благодаря военному эпику «На Западном фронте без перемен». В 2023 г. экранизация романа Эриха Марии Ремарка получила девять номинаций на премию «Оскар», в том числе на главную. В итоге победила в четырех, в числе прочего картина забрала статуэтку в категории «Лучший иностранный фильм».

Бергер обладает редким талантом сочетать размах и драйв с глубоким психологизмом. Поэтому ничего удивительного в том, что американские студии давно заприметили постановщика. И до триумфа «На Западном фронте без перемен» режиссер много снимал сериалы за океаном. В частности, на его счету британо-американское драмеди «Патрик Мелроуз» (2018 г.) с Бенедиктом Камбербэтчем, номинированное на «Золотой глобус» и «Эмми», и триллер «Ваша честь» (2020 г.) с Брайаном Крэнстоном.

Новый проект Бергера, триллер «Конклав», вышел в российский прокат 21 ноября. По сюжету после внезапной кончины папы римского со всего мира в Ватикан съезжаются кардиналы, чтобы выбрать нового главу католической церкви. И во время проведения конклава (конгресса кардиналов) под сводами Сикстинской капеллы плетется заговор, в который оказывается втянут и главный герой – честный кардинал Томас Лоуренс в исполнении Рэйфа Файнса. В основе фильма – одноименный бестселлер британского писателя Роберта Харриса.

«Конклав» был показан на престижных фестивалях в Теллурайде, Торонто, Сан-Себастьяне, где получил высокие оценки критиков. Мировой прокат стартовал 25 октября, и сборы фильма, по данным портала BoxOfficeMojo, уже достигли почти $30 млн.

В эксклюзивном интервью «Ведомостям» Эдвард Бергер рассказал, как превратил электоральную процедуру в триллер, почему уже годами остается верен одному композитору, а также о том, как складывался актерский тандем Рэйфа Файнса и Стэнли Туччи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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