Эдвард Бергер: «Это игра во власть»

Бергер обладает редким талантом сочетать размах и драйв с глубоким психологизмом. Поэтому ничего удивительного в том, что американские студии давно заприметили постановщика. И до триумфа «На Западном фронте без перемен» режиссер много снимал сериалы за океаном. В частности, на его счету британо-американское драмеди «Патрик Мелроуз» (2018 г.) с Бенедиктом Камбербэтчем, номинированное на «Золотой глобус» и «Эмми», и триллер «Ваша честь» (2020 г.) с Брайаном Крэнстоном.