Китайские кинематографисты: «Российский кинорынок для нас очень важен»

В конце 2024 г. в российский прокат вышел шпионский триллер-головоломка «Декодер. Игра гения» китайского режиссера Чэнь Сычена. Картина основана на бестселлере писателя Май Цзя «Расшифровка» и рассказывает о талантливом математике из Поднебесной, который в 1940-х гг. находит ключ к сложному шифру и в результате оказывается втянут в политические интриги. Историческая картина совмещает элементы драмы и фантастики, боевика и детектива. Отчасти фильм перекликается с «Игрой в имитацию» Мортена Тильдума, в которой Бенедикт Камбербэтч сыграл математика Алана Тьюринга, взламывающего код немецкой шифровальной машины Enigma. Но помимо логической составляющей, в «Декодер. Игра гения» также добавлен фантастический флер: здесь важную роль играют сны главного героя, за счет чего проект напоминает «Начало» Кристофера Нолана.