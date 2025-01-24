Китайские кинематографисты: «Российский кинорынок для нас очень важен»

«Российский кинорынок для нас очень важен»Джинг Ху и Диан Сонг об успехе адаптации фильма «Ловушка для одинокого мужчины» и перспективах сотрудничества двух стран
В конце 2024 г. в российский прокат вышел шпионский триллер-головоломка «Декодер. Игра гения» китайского режиссера Чэнь Сычена. Картина основана на бестселлере писателя Май Цзя «Расшифровка» и рассказывает о талантливом математике из Поднебесной, который в 1940-х гг. находит ключ к сложному шифру и в результате оказывается втянут в политические интриги. Историческая картина совмещает элементы драмы и фантастики, боевика и детектива. Отчасти фильм перекликается с «Игрой в имитацию» Мортена Тильдума, в которой Бенедикт Камбербэтч сыграл математика Алана Тьюринга, взламывающего код немецкой шифровальной машины Enigma. Но помимо логической составляющей, в «Декодер. Игра гения» также добавлен фантастический флер: здесь важную роль играют сны главного героя, за счет чего проект напоминает «Начало» Кристофера Нолана.
В Москве фильм «Декодер. Игра гения» представляли его создатели. Среди них – продюсер картины Джинг Ху (известна по фильмам «Восемь сотен», «Мистер Шесть», «Нить жизни»), а также прокатчик – директор по международной дистрибуции As One Production Диан Сонг. Ранее Сонг выступил продюсером картины «Исчезнувшая в звездах», которая вошла в топ-10 мирового бокс-офиса 2023 г., собрав $488 млн.
В интервью «Ведомостям» китайские кинематографисты рассказали о том, почему Голливуд теряет свои позиции в Поднебесной, какие фильмы сейчас интересны зрителям этой страны, а также поделились своим видением перспектив копродукции в кинопроизводстве между Россией и Китаем.