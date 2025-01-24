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Китайские кинематографисты: «Российский кинорынок для нас очень важен»

Джинг Ху и Диан Сонг об успехе адаптации фильма «Ловушка для одинокого мужчины» и перспективах сотрудничества двух стран
Анна Нехаева
Китайские кинематографисты Диан Сонг и Джинг Ху
Китайские кинематографисты Диан Сонг и Джинг Ху / Андрей Гордеев / Ведомости

В конце 2024 г. в российский прокат вышел шпионский триллер-головоломка «Декодер. Игра гения» китайского режиссера Чэнь Сычена. Картина основана на бестселлере писателя Май Цзя «Расшифровка» и рассказывает о талантливом математике из Поднебесной, который в 1940-х гг. находит ключ к сложному шифру и в результате оказывается втянут в политические интриги. Историческая картина совмещает элементы драмы и фантастики, боевика и детектива. Отчасти фильм перекликается с «Игрой в имитацию» Мортена Тильдума, в которой Бенедикт Камбербэтч сыграл математика Алана Тьюринга, взламывающего код немецкой шифровальной машины Enigma. Но помимо логической составляющей, в «Декодер. Игра гения» также добавлен фантастический флер: здесь важную роль играют сны главного героя, за счет чего проект напоминает «Начало» Кристофера Нолана.

В Москве фильм «Декодер. Игра гения» представляли его создатели. Среди них – продюсер картины Джинг Ху (известна по фильмам «Восемь сотен», «Мистер Шесть», «Нить жизни»), а также прокатчик – директор по международной дистрибуции As One Production Диан Сонг. Ранее Сонг выступил продюсером картины «Исчезнувшая в звездах», которая вошла в топ-10 мирового бокс-офиса 2023 г., собрав $488 млн.

В интервью «Ведомостям» китайские кинематографисты рассказали о том, почему Голливуд теряет свои позиции в Поднебесной, какие фильмы сейчас интересны зрителям этой страны, а также поделились своим видением перспектив копродукции в кинопроизводстве между Россией и Китаем.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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