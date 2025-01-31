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Олег Маловичко: «Мы живем в мире Пелевина, Гоголя, Булгакова, Кустурицы»

Сценарист «Трассы» и «Лихих» – о фантастике реальности, маньяках и правоте жертвы
Николай Корнацкий
Сценарист Олег Маловичко
Сценарист Олег Маловичко / Андрей Гордеев / Ведомости

Триллер «Трасса» и криминальная драма «Лихие», вышедшие осенью прошлого года в онлайн-кинотеатре Okko (а «Лихие» – еще и на Start), оказались в списке самых резонансных сериалов сезона. Обе премьеры сняла кинокомпания «Среда», а написал – Олег Маловичко, один из наиболее востребованных сценаристов в стране. На его счету уже десятки фильмов и сериалов, кажется, во всех возможных жанрах – от фантастики («Спутник») и комедии (первые «Елки») до эротической драмы («Саранча») и исторического эпика («Союз спасения»).

Однако чаще всего Маловичко возвращается к остросюжетному триллеру. «Метод» (2015 г.) уже можно считать культовым сериалом. «Хрустальный» (2021 г.) принадлежит к числу главных хитов стримингового бума. И «Трасса» продолжает этот неформальный цикл. По сюжету успешный петербургский судья (Карина Разумовская) возвращается в родной провинциальный город, чтобы найти пропавшую дочь, – и узнает, что там давно бесследно исчезают девушки, а полиция бездействует.

В интервью «Ведомостям» сценарист рассказывает, как стал продюсером своих сценариев, почему у «Трассы» нет хеппи-энда и в чем «Лихие» спорят со «Словом пацана», а также рассуждает, в каких случаях написание страшных историй может стать терапией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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