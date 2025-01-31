Олег Маловичко: «Мы живем в мире Пелевина, Гоголя, Булгакова, Кустурицы»

«Мы живем в мире Пелевина, Гоголя, Булгакова, Кустурицы»Сценарист «Трассы» и «Лихих» – о фантастике реальности, маньяках и правоте жертвы
Триллер «Трасса» и криминальная драма «Лихие», вышедшие осенью прошлого года в онлайн-кинотеатре Okko (а «Лихие» – еще и на Start), оказались в списке самых резонансных сериалов сезона. Обе премьеры сняла кинокомпания «Среда», а написал – Олег Маловичко, один из наиболее востребованных сценаристов в стране. На его счету уже десятки фильмов и сериалов, кажется, во всех возможных жанрах – от фантастики («Спутник») и комедии (первые «Елки») до эротической драмы («Саранча») и исторического эпика («Союз спасения»).
Однако чаще всего Маловичко возвращается к остросюжетному триллеру. «Метод» (2015 г.) уже можно считать культовым сериалом. «Хрустальный» (2021 г.) принадлежит к числу главных хитов стримингового бума. И «Трасса» продолжает этот неформальный цикл. По сюжету успешный петербургский судья (Карина Разумовская) возвращается в родной провинциальный город, чтобы найти пропавшую дочь, – и узнает, что там давно бесследно исчезают девушки, а полиция бездействует.
В интервью «Ведомостям» сценарист рассказывает, как стал продюсером своих сценариев, почему у «Трассы» нет хеппи-энда и в чем «Лихие» спорят со «Словом пацана», а также рассуждает, в каких случаях написание страшных историй может стать терапией.