Олег Маловичко: «Мы живем в мире Пелевина, Гоголя, Булгакова, Кустурицы»

Триллер «Трасса» и криминальная драма «Лихие», вышедшие осенью прошлого года в онлайн-кинотеатре Okko (а «Лихие» – еще и на Start), оказались в списке самых резонансных сериалов сезона. Обе премьеры сняла кинокомпания «Среда», а написал – Олег Маловичко, один из наиболее востребованных сценаристов в стране. На его счету уже десятки фильмов и сериалов, кажется, во всех возможных жанрах – от фантастики («Спутник») и комедии (первые «Елки») до эротической драмы («Саранча») и исторического эпика («Союз спасения»).