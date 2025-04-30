Николай Лебедев: «Сейчас я бы очень хотел снять космическую фантастику»

«Кракен» – это фантастический экшн о двух подлодках, экипажи которых лицом к лицу столкнулись на дне океана с древним монстром. Отдельная интрига фильма связана с тем, что капитаны субмарин – родные братья (их играют Александр Петров и Виктор Добронравов), которые давно не ладят, но общая беда заставляет их забыть про старые обиды. Проект был анонсирован еще в 2021 г. как новая работа режиссера Алексея Сидорова («Т-34»), но он в итоге остался в титрах соавтором сценария.