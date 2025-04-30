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Николай Лебедев: «Сейчас я бы очень хотел снять космическую фантастику»

Режиссер «Кракена» и «Легенды № 17» – о Хичкоке, мифических гигантах и «маленьких» триллерах
Николай Корнацкий
Режиссер Николай Лебедев
Режиссер Николай Лебедев / Максим Стулов / Ведомости

В разговоре о режиссерской биографии Николая Лебедева поневоле приходится злоупотреблять словом «первый». Его дебют «Змеиный источник» (1997 г.) – видимо, первый в нашем кино психологический триллер. В этом фильме сюжет про поиски серийного убийцы разворачивался в реалиях обычного провинциального городка, будто взятого из пьес Островского. Военная драма «Звезда» (2002 г.) по повести Эммануила Казакевича стала одним из первых примеров органического соединения советских традиций жанра и западной школы саспенса. «Волкодав из рода Серых Псов» (2006 г.) по бестселлеру Марии Семеновой – первый опыт «героического фэнтези».

Если 2020-е, видимо, войдут в историю российского зрелищного кино как период сказок и игровых адаптаций мультфильмов, то предыдущее десятилетие запомнится как время активных жанровых поисков. И Николай Лебедев задал сразу два тренда – «Легенда № 17» (2013 г.) проторила путь всем последующим спортивным драмам, а «Экипаж» (2016 г.) – фильмам-катастрофам. Эти кассовые хиты, как и новый фильм «Кракен», идущий сейчас в прокате, режиссер снял вместе с компанией «Тритэ».

«Кракен» – это фантастический экшн о двух подлодках, экипажи которых лицом к лицу столкнулись на дне океана с древним монстром. Отдельная интрига фильма связана с тем, что капитаны субмарин – родные братья (их играют Александр Петров и Виктор Добронравов), которые давно не ладят, но общая беда заставляет их забыть про старые обиды. Проект был анонсирован еще в 2021 г. как новая работа режиссера Алексея Сидорова («Т-34»), но он в итоге остался в титрах соавтором сценария.

В интервью «Ведомостям» Николай Лебедев рассказывает, как стал постановщиком «Кракена» и чем ему помог плюшевый осьминог, а также вспоминает о своих ранних триллерах, несостоявшемся камео Алексея Балабанова и влиянии Хичкока – мнимом и реальном.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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