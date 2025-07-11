Андрей Борисов: «Театр – это эссенция жизни, субстрат смыслов»

Впрочем, справляться с решением непростых задач Борисову не привыкать. В сферу музыки он, человек из академической среды, попал с легкой руки Теодора Курентзиса, став исполнительным директором, а впоследствии – гендиректором Пермского театра оперы и балета. После ухода из театра Курентзиса и коллектива MusicAeterna Борисов взял на себя функции антикризисного менеджера, полностью перенастроив работу институции. «И тогда меня заметили в Москве», – вспоминает Борисов.