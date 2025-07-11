Андрей Борисов: «Театр – это эссенция жизни, субстрат смыслов»

«Театр – это эссенция жизни, субстрат смыслов»Гендиректор МАМТа об экономике театра и его миссии по воспитанию зрителя
Андрей Борисов занял пост гендиректора Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) в ноябре 2020-го, когда культурная жизнь в стране была практически заблокирована из-за пандемии коронавируса. В 2022-м его ждали новые вызовы – зарубежные контрагенты начали расторгать контракты, должность художественного руководителя балетной труппы вынужден был оставить хореограф Лоран Илер, с которым у театра были долгосрочные планы.
Впрочем, справляться с решением непростых задач Борисову не привыкать. В сферу музыки он, человек из академической среды, попал с легкой руки Теодора Курентзиса, став исполнительным директором, а впоследствии – гендиректором Пермского театра оперы и балета. После ухода из театра Курентзиса и коллектива MusicAeterna Борисов взял на себя функции антикризисного менеджера, полностью перенастроив работу институции. «И тогда меня заметили в Москве», – вспоминает Борисов.
Сегодня постановки МАМТа пользуются популярностью у зрителей и высоко оцениваются профессиональным сообществом. В конце июня театр получил очередную «Золотую маску» – постановка оперы Родиона Щедрина «Не только любовь» была признана лучшим спектаклем в категории «опера» сезона 2023/24.
В интервью «Ведомостям» гендиректор МАМТа рассуждает о миссии музыкального театра, почему взаимодействие с творческими лидерами нельзя строить «в системе административных координат», а также рассказывает о том, передачу каких ценностей и ориентиров новому поколению театральных менеджеров считает наиболее важной.