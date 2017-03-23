Афиша на выходные: «Ночь театров», детские игровые площадки и «Би-2»
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
«Сплит» - новый триллер одного из признанных мастеров этого жанра - М. Найта Шьямалана. Актер Джеймс Макэвой играет человека, в котором уживаются 23 личности. Впрочем, познакомить зрителя он успевает только с пятью
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В Кремлевском Дворце состоится ставшее уже фирменным для группы «Би-2» выступление, в котором их песни дополнят симфонические аранжировки. Помимо оркестра к Шуре и Леве присоединятся их друзья из других музыкальных коллективов.Главное в программе концерта - самые известные песни, но музыканты исполнят и новые. 24 марта, 19:00
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К началу весенне-летнего сезона на территории ВДНХ и в парке «Останкино» открыты девять обновленных детских игровых площадок, в том числе для детей с ограниченными возможностями. Все игровые пространства рассчитаны на ребят от 2 до 12 лет. На площадках разместили, например, модели космических аппаратов, спортивный мини-городок, тренажеры и детские скалодромы, а также оборудование для занятий паркур
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«Конг: остров Черепа» похож на встречу даже не на «Кинг-Конга», а «Парка юрского периода» с «Апокалипсисом сегодня». Герои летят на затерянный клочок земли прямиком из Вьетнама, прихватив с собой напалм; за кадром - настоящий парад рок-хитов 1970-х
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В ресторане Selfie открыли сезон беломорской корюшки. Шеф Анатолий Казаков разработал семь новых сезонных блюд, от закусок (например, форшмак из корюшки с икрой сига и антоновским яблоком и бриошь с фуа-гра и маринованной корюшкой) до ухи и основных блюд
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Для первого весеннего маркета вегетарианской еды VegMart организаторы выбрали около 80 поставщиков постной пищи, подходящей вегетарианцам, веганам или сыроедам. На маркете будет работать детская площадка и два фуд-корта, а в торговых рядах — 8 вегетарианских кафе, из которых пять посвящены веганской кухне, а еще три — сыроедению. Культурный Центр ЗИЛ, 25 и 26 марта
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Московский культурный форум откроется постановкой «Марина Цветаева. Поэт и время», затем пройдут встречи с режиссерами Римасом Туминасом, Андреем Могучим, Миндаугасом Карбаускисом, Евгением Писаревым. Завершится день концертом солистов Новой Оперы. В выходные запланированы чтения произведений Константина Паустовского, выступление симфонического оркестра Москвы, мастер-классы по книжной иллюстрации для детей. Завершится форум «Ночью театров». Центральный Выставочный Зал «Манеж», 24-26 марта. Подробная программа форума размещена на сайте https://www.mos.ru/city/projects/mkf/
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25 и 26 марта в ресторане «Турандот» пройдут тематические бранчи, посвященные футболу. Гостями мероприятия станут главный тренер команды ЦСКА Виктор Гончаренко и игрок сборной России Сергей Игнашевич. Для детей будут организованы мастер-классы. Стоимость бранча: от 1450 руб. (детский бранч) до 8900 руб. (бранч с премиальным алкоголем)
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