Афиша на выходные: «Ночь театров», детские игровые площадки и «Би-2»

Максим Стулов / Ведомости

К началу весенне-летнего сезона на территории ВДНХ и в парке «Останкино» открыты девять обновленных детских игровых площадок, в том числе для детей с ограниченными возможностями. Все игровые пространства рассчитаны на ребят от 2 до 12 лет. На площадках разместили, например, модели космических аппаратов, спортивный мини-городок, тренажеры и детские скалодромы, а также оборудование для занятий паркур

3/8