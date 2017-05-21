Чем Москва занималась этой «Ночью в музее»

Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Одиннадцатый раз подряд с 20 на 21 мая прошла международная акция «Ночь в музее». Мероприятие проводится в честь Международного дня музеев, который отмечают 18 мая. Цель акции — приобщить широкую аудиторию к истории культуры, в связи с чем экспозиции участников мероприятия демонстрируются в эту ночь бесплатно



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