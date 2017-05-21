Чем Москва занималась этой «Ночью в музее»
В акции «Ночь в музее» приняли участие две тысячи учреждений культуры по всей стране
Одиннадцатый раз подряд с 20 на 21 мая прошла международная акция «Ночь в музее». Мероприятие проводится в честь Международного дня музеев, который отмечают 18 мая. Цель акции — приобщить широкую аудиторию к истории культуры, в связи с чем экспозиции участников мероприятия демонстрируются в эту ночь бесплатно
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Для удобства перемещения десять бесплатных автобусов курсировали между основными площадками «Ночи в музее» в Москве
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В этом году программа акции «Ночь в музее» в Новой Третьяковке была посвящена выставке «Оттепель» и этой эпохе в целом
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В рамках музыкальной программы в Новой Третьяковке можно было услышать хиты Хиля, Магомаева и Толкуновой. Во дворе музея была открыта танцплощадка, где профессиональные танцоры знакомили гостей музея с популярными танцами 60-х годов
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Традиционно участие в «ночи в музее» принял ARTPLAY. В рамках мероприятия Тюнинг-Арт Музей показал более 100 лучших шоу-каров Москвы во дворе центра дизайна
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Посетители могли посидеть за рулем и заглянуть под капот уникальных авто-проектов, украшенных работами лучших авто-художников
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Также здесь был представлен парк звуковых автомобилей
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Не обошлось и без танцев
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На ярмарке необычных вещей «Art Weekend», там же на ARTPLAY, можно было найти авторские украшения, аксессуары и присмотреть коллекции одежды от молодых дизайнеров
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Ночь в Музее Парка Горького тоже была посвящена эпохе оттепели. Программа включала в себя авторские экскурсии, просмотры кино, лекции о моде и культуре досуга 60-х годов
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На смотровой площадке Музея Парка Горького развернулся шахматный клуб, где каждый желающий мог поучаствовать в шахматных партиях, послушать советскую музыку 60-х и насладиться одним из лучших видов на Москву
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Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова в «Ночь в музее» устроила «Кинопробы» для детей и взрослых. Посетители могли почувствовать себя героем исторического фильма, примерив образы, запечатленные в картинах Ильи Глазунова
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ГМИИ имени А.С. Пушкина предоставлял бесплатный вход без очереди для самых эрудированных посетителей. Для этого нужно было пройти тест онлайн и ответить на вопросы по истории Музея и содержанию текущих выставок
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Также в ГМИИ прошел квест «Оживший Пушкинский». Для участия необходимо было скачать приложение, созданное студентами Клуба юных искусствоведов
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В «Доме Бурганова» прошла экскурсия под открытым небом, где представлены работы мастера, выполненные в разных жанрах. Организаторы предложили использовать фонарики во время экскурсии, чтобы увидеть скульптуры и сам музей в необычном ракурсе
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Открытие международной выставки «Абстракция. Границы владений» в «Доме Бурганова»
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Зрители смотрят перформанс в «Доме Бурганова»
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