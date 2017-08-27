Досуг

В Москве открылся военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»

На церемонии открытия традиционно выступила Мирей Матье
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