В Москве открылся военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»
На церемонии открытия традиционно выступила Мирей Матье
В Москве открылся X Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»
1/15
Участницы группы барабанщиц «Ереванские барабаны»
3/15
Участники сводного военного оркестра трех видов вооруженных сил Индии
5/15
Даосские монахи из Уданшаня
6/15
Участницы международной команды исполнителей шотландских танцев
7/15
Музыканты военного оркестра Нижней Австрии
8/15
Музыканты военного симфонического оркестра Египта
10/15
Музыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны России
11/15
Музыканты оркестра «Мехтер» вооруженных сил Турции. Как сообщает «РИА Новости», оркестр не только сыграл, но и спел на русском языке «Катюшу»
12/15
Музыканты из оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова
13/15
Участники фестиваля «Спасская башня»
14/15
Церемония открытия закончилась фейерверком. Фестиваль будет идти в Москве до 3 сентября
15/15
Самые популярные галереи