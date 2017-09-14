Кто из моделей и звезд шоу-бизнеса занялся политикой

Arthur Mola/Invision/AP

Один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда (его гонорары за второго и третьего «Терминатора» составили $20 млн и $30 млн) Арнольд Шварценеггер стал 38-м губернатором Калифорнии в октябре 2003 г. и был переизбран на второй срок в 2006 г. В 2010 г. Field Poll опубликовала результаты опроса общественного мнения, согласно которому 71% респондентов посчитали, что Шварценеггер не справлялся со своими обязанностями

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