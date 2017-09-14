Кто из моделей и звезд шоу-бизнеса занялся политикой
Самые яркие и успешные примеры в галерее «Ведомостей»
Директором по коммуникациям в администрации президента США стала 28-летняя Хоуп Хикс, бывшая модель Ralph Lauren, сообщила вчера The New York Times. Хикс начала работать в девелоперском и отельном подразделении Trump Organisation директором по связям с общественностью в 2014 г. У нее мало опыта и нет соответствующего образования, но есть доверие президента Трампа
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Пример удачной смены карьеры с модельной на политическую - итальянка Мария (Мара) Карфанья, участница конкурса красоты «Мисс Италия - 1997» и фотомодель. Карфанья в 2006 г. была избрана в палату депутатов Италии от партии «Вперёд, Италия», а в 2008 г. стала министром по вопросам равных возможностей в IV правительстве Сильвио Берлускони
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Один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда (его гонорары за второго и третьего «Терминатора» составили $20 млн и $30 млн) Арнольд Шварценеггер стал 38-м губернатором Калифорнии в октябре 2003 г. и был переизбран на второй срок в 2006 г. В 2010 г. Field Poll опубликовала результаты опроса общественного мнения, согласно которому 71% респондентов посчитали, что Шварценеггер не справлялся со своими обязанностями
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Кармен Каас - топ-модель из Эстонии, в начале 2000-х рекламировавшая почти все люксовые бренды, от Calvin Klein и Chanel до Christian Dior и Valentino. В 2000 г. была кандидатом в депутаты Европарламента, сейчас член эстонской консервативной партии Res Publica
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Единственный актер, занимавший один из самых высоких государственных постов в мире - Рональд Рейган. 40-й президент США, избиравшийся два срока подряд, а до этого губернатор Калифорнии, в молодости работал на радио и снимался в кино. Рейган снялся в 54 фильмах, самые известные из них - «Дорога на Санта-Фе» и «Кингз Роу»
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Клинт Иствуд с 1986 по 1988 г. был мэром города Кармел в Калифорнии. До этого стал звездой, снимаясь в фильмах Серджо Леоне, затем сделал карьеру режиссера, удостоившись пяти «Оскаров», а также нескольких «Золотых глобусов», премии «Сезар» и «Золотого льва» (главная награда Венецианского кинофестиваля)
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Итальянская актриса Джина Лоллобриджида пробовала заниматься политикой в конце 90-х, но неудачно: в 1999 г. она баллотировалась в Европарламент от итальянской левоцентристской партии «Демократы», но не прошла. Актриса, чей пик славы пришелся на 50-60-е, - великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», кавалер ордена Почётного легиона, офицер ордена Искусств и литературы
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Чуть успешнее в политике оказалась Анна Илона Шталлер, более известная под своим сценическим именем Чиччоли́на, - первая порнозвезда, ставшая депутатом европейского парламента. В 1987 г. она успешно баллотировалась в итальянский парламент от римского округа Лацио, однако в конце срока не была переизбрана
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Со́нни Бо́но — американский автор-исполнитель, вместе со своей женой Шер составивший популярный в конце 1960-х - начале 1970-х дуэт Сонни и Шер, в 1988 г. начал политическую карьеру и был избран мэром города Палм-Спрингс в Калифорнии. В 1994 г. стал членом палаты представителей США
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В России также немало примеров смены шоу-бизнеса на политику - актриса Мария Кожевникова, режиссер Станислав Говорухин, певица Мария Максаков, в разное время становившиеся депутатами госдумы. В 2004 г. пародист, актёр и телеведущий Михаил Евдокимов стал четвёртым губернатором Алтайского края
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