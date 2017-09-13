Директором по коммуникациям в Белом доме назначена 28-летняя экс-модель

В политику Хикс пришла из модельного бизнеса Carlo Allegri / Reuters

Новым директором по коммуникациям в администрации президента США стала 28-летняя Хоуп Хикс, бывшая модель Ralph Lauren, сообщает The New York Times.

Газета называет Хикс «самым застенчивым членом администрации Трампа» и напоминает, что она работает в его команде с первых дней предвыборной гонки. До официального назначения Хикс выполняла роль временно исполняющего обязанности директора по связям с общественностью. The New York Times пишет, что кроме членов семьи Трампа и его давнего начальника службы безопасности Кита Шиллера, который покинет Белый дом в ближайшие несколько недель, Хикс является его самым надежным помощником.

В политику Хикс пришла из модельного бизнеса. Она работала в Ralph Lauren, затем перешла в сферу PR и коммуникаций. В 2014 г. бывшая модель начала работать в девелоперском и отельном подразделении Trump Organisation директором по связям с общественностью.

Журналисты критикуют Хикс за недостаток опыта и образования для такой должности, пишет корреспондент ВВС Тара Макклевей. Однако, по словам Макклевей, в подобном кадровом решении есть свои причины. «Пусть Хикс не принадлежит к вашингтонскому истеблишменту, но зато у нее есть бесценное качество - ей доверяет президент. Она самый близкий Трампу человек в его окружении и знает, как он хочет достигать поставленных целей. Это хороший базис для человека, которому предстоит вытягивать связи Трампа с общественностью», - считает корреспондент.

Ранее должность директора по коммуникациям в Белом доме исполнял бывший финансист Энтони Скарамуччи. Он был уволен через 10 дней работы после того, как нецензурно обругал в телефонном разговоре с репортером двух коллег: своего начальника, теперь уже бывшего главу администрации Райнса Прибуса, и советника президента Стива Бэннона. Скарамуччи тогда назвал Прибуса «параноидальным шизофреником» и обвинил его в сливе информации журналистам.

На брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объяснила, что бывшего финансиста сняли с должности, чтобы новый глава аппарата Белого дома Джон Келли смог набрать себе команду «с чистого листа». На уточняющие вопросы журналистов она ответила, что Трамп был недоволен грубыми ремарками недавно назначенного директора по коммуникациям. Она добавила, что в администрации президента Скарамуччи не останется, других должностей ему не предложили.