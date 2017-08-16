WP узнала, кто будет исполнять обязанности директора по коммуникациям Белого дома

28-летняя Хоуп Хикс, помощник президента США Дональда Трампа, будет исполнять обязанности директора по коммуникациям Белого дома. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на слова чиновника Белого дома.

Хикс будет исполнять обязанности до тех пор, пока Белый дом не подыщет на это место подходящую кандидатуру. Источник в Белом доме отметил, что объявление о назначении директора по коммуникациям будет сделано в «соответствующее время».

Хоуп Хикс - директор по стратегическим коммуникациям Трампа и его советник. Она начала работать пресс-секретарем Трампа в 2015 г. в период предвыборной кампании. У Хикс также тесные связи с дочерью Трампа Иванкой и ее мужем Джаредом Кушнером.

Предыдущий директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи был уволен Трампом 31 июля, спустя 10 дней после своего назначения.