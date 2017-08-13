Скарамуччи: в Белом доме есть люди, которые хотят избавиться от Трампа

В Белом доме есть люди, которые желают отставки президента США Дональда Трампа, считает бывший директор по коммуникациям администрации США Энтони Скарамуччи. «Что происходит в Вашингтоне... Президент не является представителем класса политического истеблишмента, поэтому эти люди приняли решение избавиться от него», - сказал он в интервью телеканалу ABC. На просьбу назвать имена этих людей он ответил, что ранее уже «назвал несколько имен».

Скарамуччи считает, что Трампу нужно больше лояльных людей в Белом доме для реализации повестки дня.

Скарамуччи также считает, что Трамп «настроен на то, чтобы иметь хорошие отношения с Владимиром Путиным», а отношения США и России в будущем будут улучшаться. «Настоящая перезагрузка для него заключалась бы в том, чтобы наши отношения были бы дружественными и менее враждебными, а также в том, чтобы найти общие интересы», - сказал он.

Скарамуччи занимал пост директора по коммуникациям Белого дома всего 10 дней.