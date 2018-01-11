Афиша на выходные: Гэри Олдмен в роли Уинстона Черчилля, «Большая игра» и Старый новый год

Ascot Elite

«Большая игра» с Джессикой Честейн в главной роли - режиссерский дебют известного сценариста Аарона Соркина о хозяйке нелегальных игорных салонов, которая не просто выжила в суровом мужском мире азартных игр, но и сохранила моральную безупречность. Реальную историю королевы покера Соркин, один из лучших рассказчиков в сегодняшнем Голливуде, вертит как кубик Рубика – с заходами в детство, разбором спортивной карьеры Молли и ее отношений с авторитарным отцом-психологом (Кевин Костнер), а также остроумными наблюдениями за персонажами второго плана, включая колоритную русскую мафию (такой ее, скорее всего, вы на экране еще не видели)



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