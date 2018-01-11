Афиша на выходные: Гэри Олдмен в роли Уинстона Черчилля, «Большая игра» и Старый новый год
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Главная новинка проката - «Темные времена» Джо Райта, за роль Уинстона Черчилля в котором Гэри Олдмен получил «Золотой глобус» как лучший актер драмы. Олдмен фантастически расправляет крылья в очень свободной импровизации, играя ярость человека, который знает, что он прав, а все остальные не правы
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«Большая игра» с Джессикой Честейн в главной роли - режиссерский дебют известного сценариста Аарона Соркина о хозяйке нелегальных игорных салонов, которая не просто выжила в суровом мужском мире азартных игр, но и сохранила моральную безупречность. Реальную историю королевы покера Соркин, один из лучших рассказчиков в сегодняшнем Голливуде, вертит как кубик Рубика – с заходами в детство, разбором спортивной карьеры Молли и ее отношений с авторитарным отцом-психологом (Кевин Костнер), а также остроумными наблюдениями за персонажами второго плана, включая колоритную русскую мафию (такой ее, скорее всего, вы на экране еще не видели)
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До субботы в Центре фотографии братьев Люмьер открыта выставка, «Джок Стерджес. Без смущения 2.0», где год назад случился один из главных скандалов года, когда организаторов обвинили в «публичной демонстрации детской порнографии». Центр повторил выставку и даже иронично дополнил ее видеоматериалами и другими свидетельствами прошлогоднего инцидента
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В выходные заканчивает работу выставка «Густав Климт. Эгон Шиле». Рисунки из музея Альбертина (Вена) в Пушкинском музее – выставка двух самых известных австрийских художников рубежа XIX–XX вв. Много обнаженной натуры, нежной и прекрасной у Климта, изломанной и экспрессионистской у Шиле
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«Движение вверх» стало самым кассовым фильмом новогодних каникул, собрав в прокате 1,3 млрд руб. В центре сюжета – финальный матч по баскетболу на Олимпиаде 1972 г. в Мюнхене, где советская сборная выиграла у американской – а это считалось невозможным по определению, – забросив решающий мяч на последних трех секундах
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13 января в музее-заповеднике «Царицыно» проведут экскурсию по экспозиции «Дачное Царицыно» (фото: Павильон Нерастанкино. Семья Виллеров. Начало ХХ века. Из коллекции семьи Виллеров). Ее готовили более десяти лет и за это время собрали около трехсот уникальных экспонатов и двухсот фотографий (строить дачи там начали с середины XIX века)
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На ВДНХ 14 января будут праздновать Старый новый год. На катке организуют ретродискотеку, где с 17.00 будут ставить музыку 1980-х. Для детей и всех желающих будет работать специальная зона аквагрима
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«Хаим Сутин. Ретроспектива» в Пушкинском музее – большая выставка одного из самых ярких художников начала ХХ в., дающая полное представление о его творчестве. Работы Сутина, большая часть которых привезена из парижских музеев Орсэ и Оранжери, дополнены картинами нескольких великих модернистов, на которых он оказал влияние
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