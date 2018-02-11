В Москве прошел зимний велопарад
Велосипедисты преодолели 14 км по столичным улицам
По улицам Москвы прошел третий зимний велопарад
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Велосипедисты стартовали в 12.00 на 3-й Фрунзенской улице
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Колонну сопровождали полиция и волонтёры
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Маршрут велопарада прошел по набережным до парка Зарядье, вокруг него и обратно, всего около 14 км
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С 12.00 до 14.00 было ограничено движение автотранспорта по улицам 1, 2, 3-я Фрунзенская, Тимура Фрунзе, Москворецкая, Варварка, Крымскому, Новокрымскому, Саймоновскому и Китайгородскому проездам»
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Организаторы подчеркивали, что мероприятие не является спортивной гонкой и просили участников не обгонять друг друга
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Средняя скорость движения не превышала 14-15 км/ч
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Предыдущий зимний велозабег прошел в 2017 г. при -27°
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В то же время в столице ликвидируют последствия снегопада, улицы очищают от снега
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Снегопад, накрывший город в прошлые выходные, стал самым сильным за 100 лет, сообщает сайт Мэрии
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