Стиль жизни / Спорт

В Москве прошел зимний велопарад

Велосипедисты преодолели 14 км по столичным улицам
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