В московском метро прошла акция в честь Дня всех влюбленных

Максим Стулов / Ведомости

«Эта акция впервые проходит совместно с метрополитеном, чему мы несказанно рады, потому что предназначение как почты, так и метрополитена — объединять людей. Конечно же, в этот прекрасный праздник мы не смогли пройти мимо», — рассказала региональный управляющий «Почты России» по Москве Алла Бондаренко (цитата по «РИА Новости»)

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