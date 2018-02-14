В московском метро прошла акция в честь Дня всех влюбленных
На 13 станциях метрополитена и пяти станциях МЦК пассажиры могли отправить «валентинки»
Московский метрополитен и «Почта России» накануне Дня всех влюбленных запустили сервис по доставке и отправке «валентинок»
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Пассажиры могли отправить открытку на 13 станциях метро и пяти станциях Московского центрального кольца (МЦК), положив ее в специальный почтовый ящик в виде сердца
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«Чтобы отправить "валентнинку", достаточно обратиться на стойку "Живое общение" на станциях метро и МЦК, там установлен специальный почтовый ящик. Заранее мастерить "валентинки" не надо, метрополитен подготовил для пассажиров 2000 открыток в форме сердца. На послании нужно указать адрес и индекс полyчателя», - рассказала замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова (цитата по ТАСС)
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Сервис ко Дню святого Валентина московское метро запускает уже второй год, однако почтовая служба участвует в мероприятии в первый раз
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«Эта акция впервые проходит совместно с метрополитеном, чему мы несказанно рады, потому что предназначение как почты, так и метрополитена — объединять людей. Конечно же, в этот прекрасный праздник мы не смогли пройти мимо», — рассказала региональный управляющий «Почты России» по Москве Алла Бондаренко (цитата по «РИА Новости»)
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Почтовые ящики для отправки открыток были установлены на 13 станциях метро, а на «Курской» и «Площади Гагарина» рядом со стойками «Живое общение» разместили доски для знакомств. Пассажиры могут прикрепить на них «валентинку» со своей фотографией и номером телефона
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