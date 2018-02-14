Стиль жизни / Линии жизни

В московском метро прошла акция в честь Дня всех влюбленных

На 13 станциях метрополитена и пяти станциях МЦК пассажиры могли отправить «валентинки»
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото