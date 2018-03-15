Афиша на выходные: гастрономический фестиваль, «Tomb Raider: Лара Крофт» и The Prodigy
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
В 75 ресторанах города проходит гастрономический фестиваль Moscow Restaurant Week. Тема этой весны - блюда из круп, поэтому шефы предложат свои варианты модных и современных сочетаний с использованием привычных продуктов. Полный список участников и примеры меню размещены на сайте фестиваля
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Третьяковская галерея сделала очередную выставку-блокбастер - «Василий Верещагин». В ней приняли участие два десятка музеев и коллекционеры. Кроме картин, рисунков и фотографий там есть немало предметов: оружие, мундиры, восточные одежды, китайский фарфор, японский шелк. Главное, ради чего и стоит идти на выставку, – это лучшие, сильные и хорошо известные вещи Верещагина: «Побежденные. Панихида», «Ой убили братцы!.. убили... ой смерть моя пришла!», «Апофеоз войны»
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Самый масштабный релиз недели, выходящий сразу на 1300 экранах России, – «Tomb Raider: Лара Крофт». Давненько не видели мы Лару Крофт – расхитительницу гробниц из одноименной серии видеоигр. Главная интрига новой картины – как впишется в героическую роль отменная шведская актриса Алисия Викандер, кстати, обладательница «Оскара». Впрочем, она уже пробовала себя в боевике («Агенты А.Н.К.Л.», «Джейсон Борн»)
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В рамках российского турне группа The даст два шоу в московском клубе-гиганте Stadium. Музыканты обещают привезти как совсем свежие треки, так и хиты Voodoo People, Smack My Bitch Up и Firestarter. 16,17 марта
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Фильм недели – «Леди Бёрд»: режиссерский дебют звезды независимого кино Греты Гервиг, сенсационно получивший пять оскаровских номинаций. Героиня в исполнении Сёрши Ронан проживает последний год детства – заканчивает школу и мечтает уехать из Калифорнии на Восточное побережье. Тщательно прописанные (и замечательно сыгранные Лори Меткаф и Трейси Леттсом) роли родителей выводят «Леди Бёрд» из границ типовой подростковой драмы, придают картине объем
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В расписании фестиваля «Золотая маска» в пятницу, субботу и воскресенье - «Музей инопланетного вторжения» московского «Театра взаимных действий». Под этим названием скрывается творческое объединение художников Шифры Каждан, Леши Лобанова и Ксении Перетрухиной. Неудивительно, что зрителей приглашают в музей. Он посвящен инопланетному вторжению, которое произошло в 1989 г. в небольшом поселке Томской области и осталось засекреченным и неизученным, вот только благодаря любознательным художникам мы о нем и узнали, спасибо за экскурсию
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Еще один участник «Золотой маски» - опера Мечислава Вайнберга «Пассажирка». Спектакль, поставленный американским режиссером Тадеушем Штрасбергером (история польки, выжившей в немецком концлагере), наделен экспрессией и дотошностью деталей. Новая сцена Большого театра, 18 марта, 19:00
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В выходные в «Гараже» открываются две новые выставки. «Дельфин в фонтане» - первая в России персональная выставка Андро Векуа, работающего с различными медиа: скульптурой, живописью, фотографией, видео, тиражной графикой
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«Трансатлантическая альтернатива» - также первая в России крупная выставка, посвященная кинетическому и оптическому искусству Восточной Европы и Латинской Америки. На выставке будет показано более сотни произведений искусства 1950–1970-х годов, в том числе кинетические скульптуры, картины, рисунки, фильмы и инсталляции, а также уникальные архивные материалы
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