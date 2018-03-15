Афиша на выходные: гастрономический фестиваль, «Tomb Raider: Лара Крофт» и The Prodigy

Музей инопланетного вторжения

В расписании фестиваля «Золотая маска» в пятницу, субботу и воскресенье - «Музей инопланетного вторжения» московского «Театра взаимных действий». Под этим названием скрывается творческое объединение художников Шифры Каждан, Леши Лобанова и Ксении Перетрухиной. Неудивительно, что зрителей приглашают в музей. Он посвящен инопланетному вторжению, которое произошло в 1989 г. в небольшом поселке Томской области и осталось засекреченным и неизученным, вот только благодаря любознательным художникам мы о нем и узнали, спасибо за экскурсию

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