Стиль жизни / Культура

В московском метро запустили поезд про Малый театр

В оформлении использовали фотографии спектаклей разных лет
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