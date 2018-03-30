В московском метро запустили поезд про Малый театр
В оформлении использовали фотографии спектаклей разных лет
30 марта на Замоскворецкой линии московского метро запустили тематический поезд, посвященный истории Малого театра. В оформлении использовали фотографии спектаклей, поставленных в Малом театре по пьесам Александра Островского, Антона Чехова, Льва Толстого. Отдельный вагон посвящен работе театра во время Великой Отечественной войны
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