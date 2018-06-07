Умерла Кира Муратова

Alessia Paradisi / PA Photos / TASS

В 1990 г. Кира Муратова получила звание народной артистки Украинской ССР, а позже была награждена российским орденом Дружбы и украинским орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ и IV степеней. Также она является лауреатом госпремии Украины им. Александра Довженко и российской премии «Триумф». О дате и месте прощания и похорон Киры Муратовой будет сообщено позднее

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