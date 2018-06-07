Умерла Кира Муратова
Режиссер и сценарист скончалась на 84-м году жизни
Умерла Кира Муратова – одна из самых известных и успешных советских и украинских режиссеров и сценаристов, лауреат многочисленных российских и международных фестивалей и премий. На фото – Муратова на съемках фильма «Перемена участи», 1985 г.
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Кира Муратова родилась в Румынии в 1934 г. В 1959 г. окончила режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). В 1961 г. стала режиссером на Одесской киностудии, затем работала на «Ленфильме». На фото: 1988 г.
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Ее картина «Астенический синдром» получила Гран-при Берлинского кинофестиваля
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Как сценарист и режиссер Муратова дебютировала в 1962 г., совместно со своим будущим мужем Александром Муратовым. Первым ее самостоятельным фильмом стали «Короткие встречи» (1967 г.) (на фото кадр из фильма)
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Кадр из фильма «Долгие проводы» (1971 г.)
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Фильм «Настройщик» (на фото кадр из фильма) был показан в рамках внеконкурсной программы Венецианского кинофестиваля
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Режиссер и сценарист Кира Муратова на съемках фильма «Перемена участи» по мотивам рассказа С. Моэма «Записка», 1987 г.
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Мировая премьера последней работы режиссера «Вечное возвращение» (2012 г.) с участием Олега Табакова, Аллы Демидовой, Олега Маковецкого и Ренаты Литвиновой состоялась в рамках Римского кинофестиваля
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Кира Муратова (на фото слева) во время съемок фильма «Среди серых камней» по роману В. Короленко «Дети подземелья»
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В 1990 г. Кира Муратова получила звание народной артистки Украинской ССР, а позже была награждена российским орденом Дружбы и украинским орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ и IV степеней. Также она является лауреатом госпремии Украины им. Александра Довженко и российской премии «Триумф». О дате и месте прощания и похорон Киры Муратовой будет сообщено позднее
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