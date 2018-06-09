Лучшие фотографии «Ведомостей» в апреле и мае
Продолжаем публиковать самые яркие снимки
Акция «Он нам не царь» в Петербурге
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Акция «Он нам не царь» в Москве
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Медный завод «Норникеля»
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Смотровая площадка Panorama 360 в «Москва-сити»
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Первомайская демонстрация в Москве
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Первомайская демонстрация в Москве
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Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев в Московском городском суде
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Весна в Норильске
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Весна в Москве
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Служба безопасности на параде Победы в Москве
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Перед парадом Победы в Москве
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День Победы в Москве
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко слушает доклад премьера Дмитрия Медведева
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Митинг против блокировки Telegram в Москве
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Президент Владимир Путин на Крымском мосту
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Предправления «Газпрома» Алексей Миллер на Петербургском форуме
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Операционная касса в Москве
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Форум Росгвардии и МВД «День передовых технологий правоохранительных органов - 2018»
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Надеждинский металлургический завод
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Дорога у Надеждинского металлургического завода
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