«Амкар» сыграл вничью с «Тереком»

Пермский футбольный клуб «Амкар» сыграл вничью с грозненским «Тереком» в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила на Урале и завершилась со счетом 1:1.

Гол в ворота «Терека» забил полузащитник Роланд Гиголаев на 10-й минуте матча. Голом в составе грозненской команды отличился нападающий Магомед Митришев на 31-й минуте.

На данном этапе «Амкар» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата (31 очко), «Терек» расположился на 7-й строчке (30 очков).

В следующем туре «Терек» 8 апреля примет у себя тульский «Арсенал», «Амкар» в этот же день на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов».